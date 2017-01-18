Заявления Авакова по деоккупации Донбасса: мнение Бортника

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил что Украина может вернуть под свой контроль границу в Донбассе уже в 2017 году. Об этом он сообщил, выступая на коллегии Госпогранслужбы Украины во вторник.

"Нужно быть готовым к процедурам и мероприятиям по деоккупации Донбасса. Я уверен, что перед нами возникнет задача прямо сейчас, в 2017 году, когда мы должны будем выйти на международно признанные государственные границы. Процессом доеккупации на Донбассе будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, органы власти, но первыми выдвинутся пограничники", – сказал министр руководству ГПСУ.

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По его словам, когда будет принято политическое решение, у пограничников будет не более двух недель, чтобы вернуться на границу.

"Это не мое пропагандистское заявление или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса", — сказал Аваков.

Насколько вероятно такое развитие событий в 2017 году? И почему о подобном заявляет не Верховный Главнокомандующий, не представители Генштаба, а глава МВД? На эти вопрос РИА Новости Украина ответил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Вероятность (взятия Украиной под контроль границы – Ред.) есть, нужно просто выполнить минские соглашения, и тогда украинские пограничники смогут выйти на границу – это прямо там записано. Просто берешь и выполняешь минские соглашения, и все будет хорошо", – отметил эксперт.

В то же время, пока он оценивает подобную вероятность как не очень высокую.

"Я думаю, Авакову нужно было что-то сказать пограничникам, которые переподчинены МВД, и это больше элемент самопиара Авакова, его самоактуализации. За этим не стоят какие-либо далекоидущие планы или какая-либо стратегия, или понимание каких-то процессов. Это просто политическая риторика", – заявил Бортник.