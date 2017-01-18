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    Заявления Авакова по деоккупации Донбасса: мнение Бортника

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    Заявления главы МВД Арсена Авакова о "деоккупации" Донбасса – элемент самопиара министра, его самоактуализации: за этим не стоят далекоидущие планы или определенная стратегия, считает политолог Руслан Бортник.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил что Украина может вернуть под свой контроль границу в Донбассе уже в 2017 году. Об этом он сообщил, выступая на коллегии Госпогранслужбы Украины во вторник.

    "Нужно быть готовым к процедурам и мероприятиям по деоккупации Донбасса. Я уверен, что перед нами возникнет задача прямо сейчас, в 2017 году, когда мы должны будем выйти на международно признанные государственные границы. Процессом доеккупации на Донбассе будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, органы власти, но первыми выдвинутся пограничники", – сказал министр руководству ГПСУ.

    Аваков - пограничникам: готовьтесь к деоккупации Донбасса. Видео
    МВД Украины/Youtube
    Аваков - пограничникам: готовьтесь к деоккупации Донбасса

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    По его словам, когда будет принято политическое решение, у пограничников будет не более двух недель, чтобы вернуться на границу.

    "Это не мое пропагандистское заявление или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса", — сказал Аваков.

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    Насколько вероятно такое развитие событий в 2017 году? И почему о подобном заявляет не Верховный Главнокомандующий, не представители Генштаба, а глава МВД? На эти вопрос РИА Новости Украина ответил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Вероятность (взятия Украиной под контроль границы – Ред.) есть, нужно просто выполнить минские соглашения, и тогда украинские пограничники смогут выйти на границу – это прямо там записано. Просто берешь и выполняешь минские соглашения, и все будет хорошо", – отметил эксперт.

    В то же время, пока он оценивает подобную вероятность как не очень высокую.

    "Я думаю, Авакову нужно было что-то сказать пограничникам, которые переподчинены МВД, и это больше элемент самопиара Авакова, его самоактуализации. За этим не стоят какие-либо далекоидущие планы или какая-либо стратегия, или понимание каких-то процессов. Это просто политическая риторика", – заявил Бортник.

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