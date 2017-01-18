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    Геращенко: видеоконференцию по пленным в Донбассе перенесли

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (176)

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    Представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что скайп-конференция гуманитарной подгруппы в среду не состоялась, ее перенесли на следующую неделю.
    Ирина Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Видеоконференция гуманитарной подгруппы по урегулированию конфликта в Донбассе, к компетенцию которой, в частности, входит обмен пленными, перенесена на следующую неделю, сообщила в среду представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

    Надежда Савченко
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    "Сегодня скайп-конференция гуманитарной подгруппы не состоялась. Коротко по видеосвязи пообщались с координатором (гуманитарной подгруппы – ред.) Тони Фришем, он сообщил, что конференция состоится на следующей неделе, дату и время сейчас согласовывают со всеми участниками", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

    Геращенко добавила, что киевская сторона настроена на конструктивный диалог, который позволит разблокировать освобождение пленных. По ее словам, Киев будет настаивать на привлечение Международного комитета Красного Креста к процессу поиска пропавших без вести и освобождению пленных, поскольку эта организация имеет столетний успешный опыт работы в этой сфере.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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