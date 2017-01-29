В боях под Авдеевкой погибли трое военных - Минобороны

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье утром в ходе боевых действий в зоне АТО погибли трое украинских военных, один ранен, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, информирует телеканал "112 Украина".

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По его словам, потери украинские силы понесли в районе авдеевской промзоны, где утром обострилась ситуация.

Также Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Донецкой области сообщил, что в Авдеевке в результате сегодняшнего обстрела ополченцами позиций украинских военных получил ранения местный житель.

Ранее спикер штаба АТО Леонид Матюхин сообщал, что в результате утреннего штурма ополченцами промзоны в районе Авдеевки ранения получили трое украинских бойцов. Также он отметил, что есть погибшие, но точное их число не назвал.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.