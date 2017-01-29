Законопроекты о языке и Донбассе не пройдут парламент - Найем

"У меня нет ощущения, что эти законы пройдут парламент", — сказал народный депутат в эфире телеканала "112 Украина".

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"У меня смешанные чувства, поскольку с одной стороны я действительно верю и думаю, что государство должно защищать свой родной язык. Но мне кажется, законы, которые предписывают людям разговаривать на каком-то языке… ко мне подходили подписывать этот закон, я задал им простой вопрос: "Ребята, у нас библиотеки закупают 80% фонда русской литературы. Давайте выделим деньги и будем помогать украинским авторам издавать украинские книги… Я хотел бы, как политик, чтобы увидели конкретные статьи расходов, что вот тут на библиотеки мы тратим миллиарды гривен в год и только украинская литература закупается…", — отметил Найем.

Законопроект "О государственном языке", предусматривающий исключительное использование украинского языка в практически всех сферах жизни, зарегистрирован в Верховной Раде. Как отмечается на сайте Рады, его авторами являются 33 депутата из разных фракций. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Кроме того, предлагается, что украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, а также стать языком СМИ и книгопечатания.

Документом предусматривается отмена закона "Об основах государственной языковой политики", принятого в 2012 году.