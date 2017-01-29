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    Последствия обстрела Петровского района Донецка

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (276)

    12101
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Новости Донбасса
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Новости Донбасса
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Новости Донбасса
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Новости Донбасса
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Новости Донбасса
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Новости Донбасса
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Новости Донбасса
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Новости Донбасса
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Новости Донбасса

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    Последствия обстрела Петровского района Донецка

    В сети появились фотографии последствий обстрела в ночь с 25 на 26 января в Петровском районе Донецка. В результате обстрелов повреждены жилые дома, сообщил глава райадминистрации Максим Жуковский.

    По его словам, повреждения получили дома по улице Чехова, 15, квартира 5 – повреждена летняя кухня, дом 17/2 – остекление, 19/2 – прямое попадание. Еще зафиксированы повреждения по улице Петровского в домах 293, 295, 297, 299, а также Томской, 2.

    Читайте также: Бои в зоне АТО идут по всей линии разграничения — спецкор 

    Также в ходе обстрелов был поврежден газопровод вблизи улицы Чехова, в районе также частично отсутствует электроснабжение. Информации о жертвах среди мирного населения не поступало.

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