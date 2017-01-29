Последствия обстрела Петровского района Донецка

В сети появились фотографии последствий обстрела в ночь с 25 на 26 января в Петровском районе Донецка. В результате обстрелов повреждены жилые дома, сообщил глава райадминистрации Максим Жуковский.

По его словам, повреждения получили дома по улице Чехова, 15, квартира 5 – повреждена летняя кухня, дом 17/2 – остекление, 19/2 – прямое попадание. Еще зафиксированы повреждения по улице Петровского в домах 293, 295, 297, 299, а также Томской, 2.

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Также в ходе обстрелов был поврежден газопровод вблизи улицы Чехова, в районе также частично отсутствует электроснабжение. Информации о жертвах среди мирного населения не поступало.