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    Общество

    Организаторы блокады Донбасса заблокируют Станицу Луганскую

    Тема:

    Донбасс: блокада и пиар (194)

    (обновлено: )33614
    Организаторы планируют перекрыть все проходы в Луганской и Донецкой областях. Как сообщается, они намерены увеличивать количество блокпостов по мере прихода людей.
    Блокада в зоне АТО расширилась еще на одну железнодорожную станцию
    Фото со страницы shtab.blokady в Facebook

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Организаторы торговой блокады Донбасса намерены заблокировать Станицу Луганскую к концу недели. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский.

    Ростислав Кравец
    newsradio.com.ua
    Блокада Донбасса похожа на бизнес-разборки патриотов - Кравец

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    "Мы планируем перекрыть все проходы Луганской и Донецкой области. Судя по развитию событий, людей нам для этого хватит, начиная с середины февраля. То есть мы планируем в середине февраля полностью развернуть наши пункты блокады. Мы будем увеличивать количество блокпостов по мере прихода людей. Станицу Луганскую скорее всего мы закроем к концу этой недели", — сказал он.

    При этом Виногородский отметил, что местные власти осведомлены о планах организаторов блокады.

    "Мы поставили в известность местную власть в декабре 2016 года. Они знают, где мы находимся, и у них есть возможность получать информацию из первых рук", — сообщил он.

    Также он отметил, что основные силы составляют ветераны АТО.

    Ранее соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский сообщал, что торговую блокаду Донбасса планируют расширить.

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