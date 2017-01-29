Организаторы блокады Донбасса заблокируют Станицу Луганскую

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Организаторы торговой блокады Донбасса намерены заблокировать Станицу Луганскую к концу недели. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский.

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"Мы планируем перекрыть все проходы Луганской и Донецкой области. Судя по развитию событий, людей нам для этого хватит, начиная с середины февраля. То есть мы планируем в середине февраля полностью развернуть наши пункты блокады. Мы будем увеличивать количество блокпостов по мере прихода людей. Станицу Луганскую скорее всего мы закроем к концу этой недели", — сказал он.

При этом Виногородский отметил, что местные власти осведомлены о планах организаторов блокады.

"Мы поставили в известность местную власть в декабре 2016 года. Они знают, где мы находимся, и у них есть возможность получать информацию из первых рук", — сообщил он.

Также он отметил, что основные силы составляют ветераны АТО.

Ранее соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский сообщал, что торговую блокаду Донбасса планируют расширить.