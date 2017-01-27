Блокада Донбасса похожа на бизнес-разборки патриотов - Кравец

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В четверг, 26 января, ряд народных депутатов, в числе которых Семен Семенченко, Павел Костенко, Тарас Пастух, Владимир Парасюк, недалеко от станций Светланово и Шипилово Луганской области разместили три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной акции протеста — "Блокаде ОРДЛО". На железнодорожных путях застряли составы. Полиция только фиксирует нарушения.

Так как поставленный ранее ультиматум ветеранов АТО по освобождению заложников не был выполнен, 26 декабря они объявили об организации блокады оккупированных территорий Донбасса. В частности, грозились не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет. Но при этом не препятствовать в передвижении местных жителей. На волне этой идеи с конца прошлого года в Киеве шла запись добровольцев, готовых отправиться на Восток с новой миссий.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Луганской области, было заблокировано железнодорожное сообщение вблизи границы и даже остановлен состав с пустыми вагонами, двигающимися в сторону Украины.

"Сотрудники полиции установили, что на 41 километре перегона ст. Светланово — ст. Шипилово в районе железнодорожных путей находится примерно 30 человек в камуфлированной форме, среди которых народные депутаты Украины: Семенченко, Костенко, Пастух, Парасюк, а также помощник народного депутата Виноградский (начальник штаба ветеранов АТО). Они разместили на железнодорожном пути три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной общественной акции протеста по недопущению перевозки железнодорожным транспортом грузов на неподконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении", — говорится в сообщении пресс-службы.

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В настоящее время движение поезда между станциями Светланово и Шипилово закрыто. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Как отмечает адвокат Ростислав Кравец, действия участников акции, перекрывших железнодорожное сообщение, незаконно.

"Уголовным кодексом предусмотрена уголовная ответственность за препятствование дорожному движению, но, как показывает практика, эту статью никто не применяет. Власть руками некоторых патриотов или псевдо-патриотов пытается решить свои бизнес интересы. Если бы данный протест носил политический характер, то в тот же день власть бы его пресекла. Но этот протест носит экономический характер. И вопрос стоит в том, кто и как будет поставлять уголь с территории самопровозглашенных республик. Патриотов вводят в заблуждение патриотическими лозунгами, ведь торговля с так называемыми ЛНР и ДНР идет давно и не прекращалась. Вопрос торговли украинской стороны с самопровозглашенными республиками никто не пытался решить на законодательном уроне, через суд признать действия по закупке товара у них незаконными. Не было открыто ни одного уголовного дела в отношении тех, кто работает с непризнанными республиками. Если этого всего не было, то это напоминает бизнес-разборки с патриотическим уклоном", — отмечает Ростислав Кравец.

26 января заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Григорий Тука выступил против блокады оккупированных территорий Донбасса. По его словам, то направление, где есть блокада, касается именно Счастьинской ТЭС, которая обеспечивается углем и является единственным источником электричества для Луганской области. Он считает, что если блокада не санкционирована властью, то она должна быть приостановлена.

Нардеп Семенченко решил пойти еще дальше и заблокировать еще несколько веток.