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    Общество

    Семенченко анонсировал блокирование еще двух ж/д направлений в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: блокада и пиар (182)

    (обновлено: )21613
    Народный депутат фракции "Самопомич" Семен Семенченко уточнил, что в Луганской области остаются еще две железнодорожные ветки, которые планируют заблокировать протестующие.
    Блокада в зоне АТО расширилась еще на одну железнодорожную станцию
    Фото со страницы shtab.blokady в Facebook

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Блокирование еще двух железнодорожных направлений в Луганской области в рамках торговой блокады территорий Донбасса, которые неподконтрольны властям, ожидается в пятницу, сообщил народный депутат фракции "Самопомич" Семен Семенченко.

    СМИ сообщили подробности блокирования железной дороги в Луганской области. Видео
    Канал "112 Украина"
    СМИ сообщили подробности блокирования железной дороги в Луганской области

    "Еще остаются две "ветки", ветераны планируют, если они будут поддержаны обществом, если приедут добровольцы, сегодня ожидается заблокировать и их", — цитирует Семенченко "112 Украина".

    В среду бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной ВСУ территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики. Прокуратура Луганской области Украины возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги.

    Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак рекомендовал депутатам, заблокировавшим участок железной дороги на линии разграничения в Луганской области, пойти служить в боевые подразделения в Донбассе, если им хочется "повоевать".

    Смотрите также: Железнодорожная блокада Донбасса

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