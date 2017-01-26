Грицак рекомендовал нардепам, блокирующим поезда в Донбассе, идти служить

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак рекомендовал депутатам, заблокировавшим участок железной дороги на линии разграничения в Луганской области, пойти служить в боевые подразделения в Донбассе, если им хочется "повоевать".

В среду бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной ВСУ территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики. Прокуратура Луганской области Украины возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги.

"Я не знаю, что должны делать депутаты с непонятно какими "стволами", как мне сказали, на спине, на линии соприкосновения. Но, если они хотят повоевать, пусть идут в боевые подразделения и воюют", — сказал Грицак в эфире телеканала "112 Украина".

По словам главы СБУ, депутаты должны использовать в своей работе законные механизмы.

"Мне кажется, что, не хочу обидеть названных вами депутатов, но, как только начинают забывать (в обществе — ред.) какие-то имена, депутаты начинают показывать какую-то активность. Я считаю, что это не то, чем должен заниматься народный депутат Украины. Если они хотят проверять, то должны это делать в установленном законом порядке, направляя депутатские запросы, обращения и так далее", — добавил Грицак.

Он отметил, что с неподконтрольных Украине территорий поставляются некоторые товары, которые необходимы Украине.

"Есть вещи, которые крайне необходимы нашей экономике. Например, для нашей энергетики крайне необходим уголь. Но не СБУ регулирует, кто и в каких количествах и квотах будет поставлять уголь на контролируемую украинскими властями территорию. Но без этого угля мы действительно не можем обойтись, насколько мне известно от коллег из Минэнергетики", — сказал глава СБУ.

В конце декабря 2016 года бойцы украинских добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады ДНР и ЛНР, которая, по их словам, будет длиться, пока не освободят всех пленных в Донбассе, однако эти намерения так и не были реализованы. Тука тогда заявлял, что решение о блокаде не было согласовано с украинскими властями и, в случае активных действий организаторов акции, "они получат соответствующую оценку правоохранителей".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.