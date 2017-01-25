Нардеп: предпринята попытка прорыва блокады с ЛДНР

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КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Возле блокпоста, который находится у Гнутово и Золотое, предпринята попытка прорыва блокады товарным поездом, сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Тарас Пастух.

Напомним, группа лиц, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск – Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДЛНР.

"Предупредили СБУ, все правоохранительные органы о том, что ветераны АТО заблокировали движение по железнодорожному пути. Несмотря на все предупреждения, около 18 часов была совершена попытка прорвать блокаду грузовым поездом, с подконтрольной Украины территории пытался протащить 56 вагонов на оккупированную территорию. Поезд удалось остановить, прибыла следственная группа. Сейчас выясняем, кто дал указание его пустить по заблокированной пути на людей", — сообщил Пастух.

В конце декабря прошлого года бойцы добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которая, по их словам, будет длиться, пока не освободят всех пленных в Донбассе, однако эти намерения так и не были реализованы.

Замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука тогда заявлял, что решение о блокаде не было согласовано с украинскими властями и, в случае активных действий организаторов акции, "они получат соответствующую оценку правоохранителей". В свою очередь глава Минэкономики Степан Кубив заявлял, что торговая блокада неподконтрольных Киеву районов Донбасса навредит местным жителям, которые живут в очень тяжелых условиях. Кроме того, Киев получает из неподконтрольных территорий уголь дефицитной марки для обеспечения работы энергосистемы.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.