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    Общество

    Донбассу грозит экологическая катастрофа - Жебривский

    (обновлено: )17702
    Как подчеркнул глава региональной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, если снаряд попадет в фенольный завод в районе пос. Новгородское, то будет загрязнена территория вокруг Торецка и в сторону Горловки с Енакиево.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Если в Донецкой области во время обстрела будет поврежден фенольный завод в районе пос. Новгородское, который находится на линии разграничения, то региону грозит экологическая катастрофа, сообщил глава региональной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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    "Если туда попадет достаточно серьезный снаряд и прорвет, то понятно, что загрязнению будет подлежать не только территория вокруг города Торецка, но и в сторону Горловки, Енакиево и Донецкой агломерации", — цитирует Жебривского "112 Украина".

    Он отметил, что данная проблема существует уже не первый год.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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