Жебривский обсудил формирование ДАРР с координатором ООН в Украине

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский провел встречу с Координатором системы ООН в Украине Нилом Уокером, на которой стороны обсудили дальнейшие шаги по формированию Донецкого агентства регионального развития (ДАРР).

"Обсудили сегодня с Нилом Уокером, Координатором системы ООН в Украине, дальнейшие шаги по формированию Донецкого агентства регионального развития. Я проинформировал господина Уокера, что на прошлой неделе Антимонопольный комитет дал свои замечания по ряду вопросов Агентства, мы внесем необходимые коррективы в документацию и в ближайшее время вынесем вопрос о ДАРР на рассмотрение Кабмина", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

Указывается, что Жебривский проинформировал Уокера о подготовке конкурса на должность руководителя Агентства.

По словам Жебривского, Уокер подтвердил, что международные институты, в частности Группа ООН, с большим интересом следят за процессом формирования Агентства, которое должно стать централизованной закупочной организацией, через которую будут реализовываться все инфраструктурные проекты в Донецкой области.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.