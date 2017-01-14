Жесткая блокада ЛДНР невозможна, пока открыта граница с РФ - Жебривский

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Четкая и жесткая блокада ЛНР и ДНР невозможна, пока открыта граница с РФ. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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"Хочу сказать, что как таковой четкой и жесткой блокады невозможно провести в так называемых ДНР и ЛНР. Блокада — это когда в кольце. На сегодняшний день граница с Россией открыта. Это будет фактически блокада со стороны Украины", — заявил глава ВГА.

По его словам, когда говорят о торговле с не подконтрольными Украине территориями, то в первую очередь, речь идет об угле.

"Первый вопрос: готовы ли мы на сегодняшний день отказаться от того угля? Пока на сегодняшний день я не услышал по поводу того, из Южной Африки, или из других государств мы можем обеспечить или нет. Прошлым летом 2016 года Украина использовала на 20% больше угля, чем зимой 2015-2016. И в этой части нужно определиться, готовы ли мы перетерпеть", — отметил Жебривский.

Также он подчеркнул, что в случае блокады необходимо будет запретить переход линии разграничения.

"Но это должно быть жестко, тогда запретить переход линии разграничений. Не должно быть так называемых КПВВ, не должно быть очередей по 5-10 тыс. человек. Если делать, то делать. Готовы к этому? Думаю, что не готовы на сегодняшний день", — сказал Жебривский.

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что торговая блокада Донбасса опасна, она может привести либо к замораживанию конфликта на долгие годы, либо к его эскалации.