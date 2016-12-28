Проект Савченко, блокада Донбасса, успехи правительства. Мнение Рудякова

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Народный депутат Надежда Савченко во Львове представила свой политический проект – гражданскую платформу РУНА. По словам Савченко, это не политический проект, а естественное объединение людей, которые чувствуют суть, саму идею, а не лозунги и популизм. При этом она подчеркнула, что соответствующая партия появится, когда это будет нужно.

Ветераны антитеррористической операции на востоке Украины и волонтеры 26 декабря заявили, что запустили мобильные группы и начали формировать блокпосты, для того чтобы блокировать работу нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной части Донбасса. В частности, речь идет именно о каналах контрабанды.

В связи с этим секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что только президент может решать, будет ли блокада неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Кабинет Министров Украины опубликовал список своих главных достижений в 2016 году. Так, в сфере социальной политики и услуг правительство считает своим достижением увеличение минимальной зарплаты с 2017 года до 3200 гривен, внедрение электронного декларирования доходов чиновников, выдачу украинских документов 16 тысячам жителям неподконтрольных территорий и субсидии для почти семи миллионов украинских семей.

Основными достижениями Кабмина в сфере энергетики за 2016 год указаны: разблокировка счетов "Энергоатома" и то, что Украина уже более года не закупает российский газ. В сфере экономического развития, торговли и финансов правительство отнесло к своим заслугам запуск зоны свободной торговли с ЕС, систему электронных закупок ProZorro и увеличение государственных инвестиций развития на 60%.

Эти и другие ключевые события вторника, 27 декабря, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

(публикуется на языке оригинала)

ПРО ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЕКТ НАДІЇ САВЧЕНКО

Нардеп Надія Савченко у Львові презентувала свій політичний проект. Що зараз створює пані Савченко?

– Створює новий політичний проект. В принципі, це була очікувана з її боку поведінка. А те, що проголошена ця громадська платформа, це будівництво називається "нульовий цикл". Тобто от зараз зібрали енергію і різні ресурси, в тому числі харизму самої Савченко, для того щоб зробити цей нульовий цикл, а тепер це як товар буде пропонуватися для подальшого розвитку, або не розвитку, такий варіант теж можливий.

Але у Савченко є переваги, порівняно з іншими діячами, у неї є її особиста харизма, безумовно, і є ніша, яку б вона могла заповнювати своїми політичними цими ідеями, проектами. Отже, я думаю, в 2017 році вона вже буде заявляти про себе, як лідер якоїсь політичної структури.

Чи буде це РУНА, чи щось інше – невідомо.

Наскільки це складний процес? Ви кажете, це нульова стадія створення політичної партії. А в принципі, може одна людина взяти і створити політичну партію?

– Ні, про це не йде мова, звичайно. Одна людина якщо б створила, то що потім з цим робити? Одна людина не впорається навіть з десятою долею того, що треба робити.

Це політичний проект, тим більше, новий політичний проект, це серйозна, рутинна, повсякденна робота, якою мають займатися фахівці, або принаймні якщо й аматори, то ентузіасти. А одній людині, навіть на депутатську зарплату, не витягнути це.

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Савченко сказала, що її проект не фінансує ніхто, крім людей, які хочуть допомогти.

– Він тому так і виглядає скромно, що не фінансує ніхто, крім людей… Але все одно потім настане момент, коли треба буде вибирати, де брати, у кого брати грошей.

У нас в країні цих джерел не так багато, всі розмови про фінансування з малого і середнього бізнесу, це лише розмови. А реально гроші можуть дати: раз, два, три, чотири, п’ять, ті самі люди. Але я думаю, що під Савченко знайдуться бажаючі, які заплатять.

Тобто все це потрібно все одно буде продавати, спочатку потрібно створити певну базу?

– Це політика, тут по-іншому не може бути. Політика вимагає фінансування, так як будь-який талановитий американець не зможе брати участь у виборах президента США, якщо у нього немає цього фонду передвиборчого. Так і у нас.

Правда, у нас це по-іншому називається, але все одно фінансовий ресурс важливий. Але у Савченко в даному випадку, можливо, навіть більш виграшна позиція, ніж у Саакашвілі, бо вона, крім всього іншого, жінка, тим більше, зараз жіночий час. Клінтон випадково програла, там Путін завадив їй, бо і там би була жінка. І в Німеччині жінка, і третя велика країна – у нас би мала бути жінка, тоді б ми зажили, як вони.

В принципі, створюються зараз якісь інші громадські платформи?

— У нас з цим складно було і залишається. Ці громадянські платформи, ініціативи, як хочете їх називайте, це елементи громадянського суспільства. У нас воно тільки перебуває у стадії становлення. Є певні елементи, але громадянського суспільства в такому класичному європейському стилі у нас нема. І у нас ці ініціативи знизу, як правило, або мають локальний характер, або пробуксовують.

Савченко може казати, що вона людина з народу і близька до народу, це так і є, але вона тепер політичний діяч, вона відійшла від народу і перейшла в ту групу, яка називається істеблішмент. І вона тепер зверху, це знову зверху створюється громадянська платформа.

ПРО БЛОКУВАННЯ НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ

Рада добровольців прийняла рішення про блокування непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей. Це не перша ініціатива щодо блокування торгівельних відносин. Це перекладання відповідальності, чи може від Порошенка поступити наказ блокувати всі відносини з цими територіями, і торгівельні зокрема?

– Відносини там існують, навіть офіційно, а ще більше неофіційно. Теоретично може бути рішення президента, головнокомандуючого, на якого посилається Турчинов, але це в теорії.

На практиці важко прогнозувати, хоча варто згадати, що буквально 16 грудня сам Турчинов казав про блокаду. Правда, в його інтерпретації це інша блокада, аніж те, що пропонують люди з Донбасу, "Айдару" і волонтери, інше трактування. Це вже, виходить, друга блокада, принаймі, проголошена.

Наскільки мені відомо, вона ще не реалізується, ідуть підготовчі заходи, іде підготовча робота, спрямована на координацію з органами державного управління, які органи розмежування контролюють і забезпечують. Це не так просто, але сама ця ініціатива виглядає більш, ніж дивно, тим більше під гаслом гуманної, світлої, доброї мети звільнити полонених і заручників, але засоби для реалізації цієї мети вибрані, мені здається, сумнівні.

Вони викликають одразу запитання щодо щирості намірів, щодо того, чи це не провокація елементарна, спрямована проти когось чи проти якихось контрабандних структур, які насправді цим сірим, чорним бізнесом займаються, проти яких чи з якимись політичними намірами. Тут, мені здається, ще час покаже щодо чого, але поки що це передноворічна ініціатива, якої б краще не було.

Було б, я думаю, спокійніше всім, включаючи тих силовиків, які цю лінію розмежування контролюють, виконуючи свої службові обов’язки.

Наскільки ці окремі райони Луганської, Донецької областей непідконтрольні українському уряду, наскільки вони залежні і від чого? Що куди везуть?

— Офіційних матеріалів я не бачив щодо цього, але, наскільки мені відомо, там йдеться про основні продукти харчування, бо, крім всього іншого, те, що туди поступає з Росії, дорожче, а наше — дешевше.

Йдеться про ліки і про те, що називається предмети першої необхідності, тобто це асортимент, в якому відчувається на тих територіях дефіцит, причому стабільний дефіцит. І коли ясно, що ці речі поступають з нашої території не як гуманітарна допомога, а за гроші, це влаштовує всіх, хто цим займається законно і незаконно.

Звідти вугілля, це визнавалось на різних рівнях, що вугілля ми звідтіля беремо і взимку чи коли календарна зима йде. Є цілий набір товарів, звичайно, алкоголь і цигарки – це вічна історія.

Якщо розглядати ініціативу блокади, які ми можемо отримати наслідки?

— Перший наслідок – це погіршення гуманітарної ситуації у ДНР, ЛНР, на підконтрольних територіях, що є вже негативно, оскільки там громадяни такі, як ми. Другий наслідок – це компрометація влади.

Якщо влада допустить це, значить, влада виявить свою слабкість і неготовність контролювати ситуацію в країні, а це означає погіршення міжнародної репутації – те, чого нам ніяк не можна допустити. Ми хотіли покращити репутацію, а такі речі тільки провокують цей потік, витік негативних новин про країни, з країни.

ПРО ДОСЯГНЕННЯ КАБМІНУ ЗА 2016 РІК

Сьогодні український уряд опублікував список головних досягнень 2016 року. Підбивати підсумки року у нас прийнято, але нагадайте, попередні уряди теж наприкінці року звітували про те, чого досягли?

— Здається, Яценюк не звітував, бо якраз тоді був напружений грудень такий, тоді Барна Яценюка виносив, тоді Байден приїхав… А вже те що вони дотрималися до вечора 27 грудня цим складом уряду — це вже досягнення. Бюджет вони внесли, хай який він не був, цей бюджет, але вони його склепали, внесли і проголосувала ВР.

Правда, тут Яценюк міг би сказати, що всі успіхи він їм заклав в першому кварталі, він же пішов 16 квітня, відповідно він міг сказати, що цей уряд працював за інерцією, всі успіхи – це мої. І в цьому теж був би резон.

Є ще успіх: ухвалили рішення про переведення на дванадцятирічку шкіл. Якщо брати цю реформу освіти, то це успіх. Але всі ці успіхи, вони більшою мірою на папері. Як мені відомо, то навіть от сфера впливу уряду на економічну проблематику, вона звузилася порівняно з тим, що було рік тому. Менше тепер вони впливають на ситуацію.

Так, для цього є і об’єктивні причини, але от, скажімо, досягнення… не знаю, чи вони записали, чи звернули увагу, вони ж який актив притягнули в державну власність, тепер же "ПриватБанк" – це актив, про який міг би мріяти будь-який уряд.

Але ж при цьому в уряді казали, що для нас дуже важлива приватизація, навпаки, а не націоналізація.

— Ми ж так росли з 1991 року, що приватизація — це добре, націоналізація — це погано. Але все це — тимчасова націоналізація, потім буде знову приватизація, значить, знову буде добре.

А не сподобається їм зараз така тимчасова націоналізація? Можливо є об’єкти, які вигідно ще націоналізувати, а потім приватизувати?

— Побачимо, я думаю що і до цього дійде. Коломойський же недаремно дякував Гройсману за те, що уряд відіграв велику роль, отже, є ще якісь успіхи. На зовнішній арені МЗС теж успіхи має серйозні. Але це все розмови і оцінки, які уряд дає сам собі, але, скажімо, сама фігура прем'єра, як мені відомо, залишається позитивною в сприйнятті населення, і це важливо. Але те, що уряд може робити, він робить, але він може дуже мало.

ПРО "ПОРТАЛ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ" РАДИ

У ВР розпочато тестування інформаційного ресурсу "Портал громадського обговорення законопроектів" з метою організації більш інформаційної взаємодії з громадськістю, інститутами громадянського суспільства, експертним середовищем. Портал працює в режимі тестової експлуатації. Що з цього приводу думаєте?

– Це, безумовно, добре, і до цього треба було б прагнути і шукати якісь механізми врахування громадської думки, але тут дуже багато роботи, крім технічної, електронної, що для нас, виявляється, теж проблема, як показали процеси навколо електронного декларування з програмним забезпеченням і відповідними процедурами.

Я особисто песимістично на це дивлюсь, бо в нас сама ідеологія влади і ідеологія діалогу влади і суспільства ще на дуже низькому рівні, тобто влада не готова до того, щоб сприймати ці речі серйозно. Якщо це буде, воно крапля камінь точить, можливо, від лобізму перейдемо ще до чогось серйозного і потрібного, бо закон про лобізм можемо ще довго обговорювати, чи він потрібен, але сама ця звістка позитивна.

Якби це працювало, якби це могло виглядати?

– Це питання більше до фахівців, мені здається, значно ефективніше в даному випадку було б спілкування органів державного управління, зокрема, законодавчої гілки з фахівцями, з експертним співтовариством, з інститутами, академіями науки, університетами профільними, кафедрами, з тими відставними працівниками, які колись працювали, можуть порадити, з міжнародними структурами, бо одна справа – коли ми візьмемо проект закону про лобізм, зайдемо в метро і по дорозі від "Героїв Дніпра" до "Теремків" обговоримо в усіх вагонах. Це буде один рівень обговорення.

Інша справа – коли зберуться фахівці, які зможуть щось висловити. Народ правий, але народ – це абстракція. Мають говорити якісь фахівці.

Ми таким чином не будемо підміняти функції комітетів?

— Тут головна небезпека полягає в тому, щоб це не перетворилось на чергову імітацію, тобто ми зібрали, скажімо, 10 тисяч коментів, лайків — все, ми обговорили. А що то за лайки, може, там діти грались. У нас багато хороших ініціатив перетворюються на імітацію, тобто на те, що щось робиться для того, щоб нічого не робилось.

Якщо подивитись, як відбувається обговорення в соцмережах, під законопроектами ми побачимо більше галасу, персоніфікованих образ. Чи вийде там дискусія?

— Тут дискусія пасивна, одностороння. Головне, щоб були думки, які потім будуть обговорювати, аналізувати, відстежувати, готувати пропозиції до законопроекту як поліпшення цього документа, щоб вони мали можливість працювати, а не розбиратись в цьому смітті, бо народу є що сказати владі, але це не для обговорення законопроекту.

Спочатку треба довести суспільство до того рівня, щоб воно могло дискутувати?

— Щоб воно було партнером. Мені здається, що треба розпочинати і три місяці попрацювати, і подивитись, що буде: суцільні матюки чи слушні пропозиції. Тут є багато підводних каменів.

Ранее политолог Олег Саакян отметил, что часто действия Надежды Савченко шли вразрез с тем, что она говорит, и это свидетельствует не столько о политической хитрости, сколько об отсутствии позиции как таковой.

Напомним, начальник штаба блокады торговли с временно-оккупированными территориями Сергей Акимович сообщил в эфире "ГС", как происходит подготовка блокады незаконных торговых маршрутов с Донбасса и чего добиваются активисты.