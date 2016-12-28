Блокада Донбасса: экс-комбаты пошли ва-банк

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Настроены решительно

В понедельник, 26 декабря, экс-комбаты и участники добровольческих батальонов заявили о начале экономической блокады ЛДНР. В частности, они сообщили, что запустили мобильные группы, установили мобилизационный пункт на Майдане и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.

Экс-командир "Айдара" Валентин Лихолит сообщил, что также будут действовать группы перехвата.

Среди главных требований — освободить украинских заложников из плена ополченцев "путем остановки контрабанды больших грузов через линию разграничения".

Комбат "Донбасса" Анатолий Виногродский сообщил, что они требуют освобождения не только тех заложников, которые значатся в официальных списках, но и тех, кто в официальные списки не включен, однако по информации, имеющейся у участников добровольческих батальонов, находятся в плену.

Виногродский подчеркнул, что блокада будет тщательно готовиться не только в зоне проведения АТО, но и в Киеве.

Для организации блокады инициаторы также объявили онлайн-запись.

"Будут блокироваться серьезные маршруты — уже известно о восьми крупнейших, по которым перевозят уголь, металлы и лес….Основной этап блокады начнется уже после Нового года и после переговоров с местными воинскими частями", — сказал "Вестям" экс-комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

В то же время организаторы обещают согласовать свои действия с государственными структурами.

Однако "Вести" не исключают, ссылаясь на источники в волонтерских кругах, что за благой целью, вероятнее всего, кроется банальный способ заработка. "Прямо в очереди на блокпосту берут деньги с каждого автомобиля. Чтобы пропустили, например, одну фуру с продуктами, надо заплатить 1500 грн и выше, а за легковушку просят от 200 гривен, иначе просто не пропускают и могут держать на КПП по двое-трое суток", — рассказал источник.

Власти против

Официальные власти уже выступили против изоляции Донбасса.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что никаких импровизированных блокпостов в зоне проведения антитеррористической операции с целью экономической блокады Донбасса без решения государства не будет. По его словам, единственный человек, который может отдать команду и полностью обеспечить блокаду — это президент.

Замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука указал на то, что действия ветеранов не согласованы с силовиками, а глава Минэнергоугля Игорь Насалик заявил, что Украина полностью сможет отказаться от антрацита из Донбасса (на котором сейчас работает большинство ТЭС в стране) не раньше, чем через три года.

По мнению Туки, заявленная торговая блокада неподконтрольной Киеву части Донбасса является политической акцией, которая не будет иметь далеко идущих последствий. "Я не имею никакого сомнения, что этими людьми манипулируют… Я считаю, что это абсолютно политическая акция и никаких существенных последствий иметь не будет", — сказал Тука.

По словам чиновника, участники блокады не имеют единой цели и видения своих действий. "Я только что общался с этими людьми… Были примерно 20 человек, одни определяли, что они батальон "Донбасс", другие — что они из батальона "Айдар". Я увидел, что откровенно у людей в головах полный сумбур. Нет единой точки зрения на свои действия. Одни говорят о полной блокаде, другие говорят о блокаде контрабанды. Одни говорят, что готовы сотрудничать с властью, другие говорят, что не признают руководства силовых ведомств", — сказал чиновник.

"Блокада Донбасса ни к чему хорошему не приведет, так мы только оттолкнем от себя его жителей. То, что за нее взялись Семенченко и компания лишь подтверждает, что это их попытка самим заработать на контрабанде, которая там организована", — заявил "Вестям" экс-комбат батальона "Киев-1" Евгений Дейдей.

Советник министра по делам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак также расценивает подобные заявления не более чем пиар-акцию.

"Они больше похожи на клоунские заявления, чем на то, что кто-то всерьез может перекрыть 410 километров линии разграничения, особенно под Новый год. То есть все это делается с целью пиара, никакой угрозы или чего-то серьезного в этом нет, кроме одного: у нас опять нет понимания, что любые действия должны происходить в соответствии с законодательством и не нарушать права других людей", - высказался он.

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Россия о блокаде Донбасса

В свою очередь Москва призвала Киев не допустить торгово-экономической блокады Донбасса, о планах введения которой сообщили добровольческие батальоны.

"Появление подобных намерений уже никого не удивляет. Все это красноречиво свидетельствует об отсутствии в Украине малейшего желания решать конфликт в Донбассе мирными способами. Анонсированная блокада, в случае ее реализации, фактически станет продолжением тех действий, которые сами украинские власти предпринимают с 2015 года в отношении юго-востока страны", — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По данным из открытых источников интернет