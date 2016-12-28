Блокада Донбасса и отключение света по всей стране: почему власть против

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Официальный Киев не торопится поддержать инициативу ветеранов нескольких добробатов ("Айдар", "Донбасс", "Правый сектор", "Херсон"), объявивших блокаду торговых маршрутов, связывающих Украину и неподконтрольные правительству территории на востоке страны (ДНР и ЛНР).

Организаторы блокады заявили, что истек срок ультиматума (ветераны АТО требовали от руководства ДНР и ЛНР отпустить всех пленных) и потому они начинают блокировать поставки "как туда, так и обратно" металла, угля, леса, алкоголя и сигарет, а также пообещали добиться остановки электро- и водоснабжения республик. Блокировать обещают не только автотрассы, но и железнодорожные пути.

"Войну можно прекратить за два месяца. Глубокая блокада, и пусть народ их там, этих боевиков, поднимает на вилы, потому что в холодильнике будет пусто", – заявил экс-начальник штаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит.

"Грязные пройдохи"

Реакция власти последовала незамедлительно и оказалась, вопреки ожиданиям, негативной. Почему вопреки ожиданиям? Потому что ранее о своей уверенности в необходимости прекращения грузопотока через линию разграничения на Донбассе заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов. По его словам, "полная изоляция оккупированной территории значительно приблизит сроки ее освобождения".

Но после того, как ветераны АТО объявили о начале реализации фактически этой идеи, тот же Турчинов проявил осторожность: заявил, что торговая блокада не может осуществляться стихийно отдельными активистами "на фоне хаоса и анархии", надо было команды ждать.

"Военные должны выполнять приказы своего командования… Те, кто сами себе поставили задачи и побежали их реализовывать, будут только дестабилизировать ситуацию. Будет принято решение, значит, будем блокировать. Не будет принято такое решение главнокомандующим – значит, этого делать никто не будет", – заявил Турчинов.

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Замминистра по делам оккупированных территорий Георгий Тука отметил, что решение о блокаде не согласовано ни с одним государственным учреждением (СБУ, МВД, ВСУ).

"Установление каких-либо блокпостов, проведение любых досмотров, предоставление каких-либо "разрешений" (на перевозку товаров – Ред.) является незаконным и получит соответствующую оценку со стороны правоохранителей", — заявил Тука.

По его мнению, эффективной блокада быть не может, организаторы – не вызывают доверия, сама инициатива наверняка "имеет своих режиссеров из числа тех, кто именует себя "политиками", — грязных пройдох".

А глава этого ведомства Вадим Черныш заявил в интервью СМИ, что Украина не может обойтись без антрацита, добываемого на неподконтрольных территориях Донбасса. По его словам, для того, "чтобы страна прошла осенне-зимний период без отключения света по всей территории Украины… необходимо иметь возможность перемещать уголь".

Борьба "под ковром" и "внутриполитическое бурление"

Объявление о начале товарной блокады является проявлением борьбы финансовых и политических групп внутри украинской власти, считает политолог, директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Он отметил, что "по железной дороге продукты туда (в ДНР и ЛНР – Ред.) не поставляются, по железной дороге поставляется в Украину уголь, поставляется какое-то сырье на предприятия того же Ахметова".

"Поэтому здесь я вижу борьбу под ковром внутри украинской власти", – сказал Бортник РИА Новости Украина.

В России обеспокоены перспективой серьезного ухудшения ситуации на Донбассе. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что идея украинских радикалов блокировать Донбасс – "результат усиления внутриполитического бурления на Украине".

Лукашевич призвал "политических спонсоров Киева" срочно повлиять на украинские власти и не допустить блокады.

"Попытка гумблокады Донбасса чревата эскалацией напряженности, новыми столкновениями на линии соприкосновения", — говорится в заявлении, текст которого размещен в микроблоге миссии в Twitter.

Блокада как путь к компрометация власти

Политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков прогнозирует два результата блокады (если она состоится, что пока не факт): во-первых, ухудшение гуманитарной ситуации в ДНР, ЛНР и на подконтрольных Киеву территориях, во-вторых, компрометация самой украинской власти.

"Если власть допустит это (блокаду Донбасса – Ред.), значит, власть проявит свою слабость и неготовность контролировать ситуацию в стране, а это означает ухудшение международной репутации", – сказал Рудяков в эфире радиостанции Голос Столицы.

По мнению политолога, блокада будет провоцировать "утечку негативных новостей из страны".

Ранее аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов, рассматривая возможный сценарий полной изоляции Донбасса, идею отказа от социальных обязательств перед жителями неподконтрольных территорий, также отметил, что "это отразится на международном восприятии Украины как надежного партнера и как государства, которое, в первую очередь, выполняет социальные обязательства… перед своими гражданами".

В данном случае (инициатива товарной блокады – Ред.) речь идет даже не об отказе от соцобязательств. Если будет все-таки выполнено обещание организаторов блокады перекрыть республикам электроснабжение, водоснабжение, сделать так, что "будет пустой холодильник" – это уже может рассматриваться (в том числе – международными организациями) как явно незаконные действия, направленные против мирного населения своей же страны.

Можно потерять миллиарды

Блокада Донбасса нанесет существенный ущерб не только гражданам на неподконтрольных территориях, но и самой Украине, предостерег глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телекомпании 3S.tv во вторник, 27 декабря.

"По поводу металла и угля… Я хочу вам сказать, что за этот год только местные бюджеты Донецкой области получили порядка двух миллиардов гривен. Эти деньги были перемещены в центральный бюджет, в том числе, пошли и на повышение зарплаты для наших украинских военных", – сказал губернатор.

Он пояснил, что "металлургические заводы и шахты, с которых поставляется уголь на контролируемую украинскую территорию, платят налоги в бюджет, и они перерегистрировались на контролируемую Украиной территорию".

Жебривский задал вопрос: готовы ли мы, что около 150 тысяч человек, работающих на этих предприятиях, остались без работы?

"Задумывались ли мы, сколько из этих людей пополнят ряды боевиков-сепаратистов? Задумывались ли мы относительно того, что получим после деоккупации?" – продолжил губернатор.

Он предположил, что на месте закрытых заводов, вполне возможно, останется "пустырь" – порежут на металлолом.