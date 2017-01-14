Agora Vox: кто ты и чья ты, украинская Жанна д’Арк?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"После освобождения Надежды Савченко повсюду гуляют самые безумные слухи и теории по поводу причин ее обмена… а также мотивов ее заявлений и поступков (особенно в последние месяцы). Ведь меньшее, что можно сказать, что при попытке сформировать общую картину в них не прослеживается никакой логики, а от происходящего на глазах сумбура идет кругом голова", — пишет французская журналистка Кристель Неан в статье для Agora Vox.

"Украинская Жанна д’Арк" (так некоторые называли ее до недавнего времени) ведет себя, мягко говоря, странно, что навлекло на нее подозрения и критику. После громких воинственных заявлений в отношении России и Донецкой и Луганской народных республик (не говоря уже о намерении стать президентом Украины), ее последние заявления и поступки выглядят крайне противоречивыми", — говорится в статье.

"Летом 2016 года она просила украинцев простить и амнистировать бойцов из Донбасса, потребовала децентрализации всей Украины, назвала Раду болотом, заявила о необходимости отставки правительства для урегулирования конфликта на Донбассе. Кроме того, она неоднократно критиковала Петра Порошенко осенью 2016 года, называла того слабым президентом и требовала, чтобы тот уступил место свергнутому Виктору Януковичу. В конце года она смешала карты еще больше", — напоминает французская журналистка.

УНИАН Внефракционный народный депутат Надежда Савченко

"Савченко предложила встречу лидерам ДНР и ЛНР Александру Захарченко и Игорю Плотницкому, чтобы осудить реализацию Минских соглашений. Вопреки всем ожиданиям, переговоры все же состоялись в Минске и оказались конструктивными. После встречи 15 декабря Савченко исключили из партии "Батькивщина", а 22 декабря Рада отменила ее назначение в Парламентской ассамблее Совета Европы. В результате она основала 27 декабря собственную оппозиционную партию РУНА. Параллельно с этим, в знак доброй воли ДНР и ЛНР освободили в конце декабря двух украинок без встречных требований. Два дня спустя Украина ответила освобождением 15 заключенных", — пишет Кристель Неан.

"Окрыленная такими успехами Савченко решила не останавливаться на достигнутом и заявила о намерении провести новые прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР. Она предложила организовать следующие встречи в Донецке и Луганске, а затем пригласить их в Киев. Да, это не опечатка. Подобное сюрреалистичное заявление заставляет задуматься, что творилось в голове у Надежды Савченко, когда она пригласила в Киев двух человек, которые обвиняются в "терроризме" в Украине и были бы задержаны при пересечении границы", — продолжает автор статьи.

"Недоумение только растет на фоне последних новостей о выходках Савченко. После переговоров с ДНР и ЛНР об обмене по принципу "все на всех" она обнародовала полный список украинских пленных, которых касается обмен. До того момента он держался в тайне", — продолжает французская журналистка.

Читайте также: Савченко пытается доказать, что будет значима в минском процессе — Котенко

"Из материалов мы узнаем, что украинская сторона подала запрос на 129 человек и разыскивает еще 494. ДНР и ЛНР в свою очередь сообщили, что у них есть всего 42 пленных (получается, что остальные либо погибли в бою, но не были отмечены в списке потерь командованием, либо дезертировали). ДНР подала запрос на 524 человека, а ЛНР — на 377 человек, а Украина подтвердила присутствие в тюрьмах 256 человек. Получается обмен 42 человек на 256", — говорится в статье.

Как бы то ни было, сама Савченко предупредила о возможных неточностях: "В этих списках, которые мы собрали за девять месяцев после моего возвращения, могут быть неточности. Кого-то могли обменять так, что никто не знал, о ком-то могут быть неточные или неполные данные…" Кроме того, она сразу же заявила телеканалу NewsOne, что Порошенко и глава СБУ отказались от ее помощи в освобождении пленных, вынудив ее взять дело в свои руки, напоминает Кристель Неан.

"Инициатива пришлась не по душе Юрию Тандиту, который представляет СБУ на переговорах по этому вопросу. Он считает, что это может повредить процессу освобождения заложников", — говорится в публикации.

"Так, какую же игру ведет Надежда Савченко? Мне кажется, существует два возможных ответа: Она открыла глаза и поняла, что США готовы пожертвовать Украиной, дать ей распасться, как Югославии… Она, как националистка, решила поставить интересы страны выше… и попытаться не допустить развала и полного уничтожения Украины с помощью реализации Минских соглашений", — пишет французская журналистка.

"Она (Савченко)— всего лишь "лицо", верхушка айсберга движения, которое стремится сместить Порошенко, расшатав его позиции, и утвердить в Украине еще более радикальное правительство… Она делает вид, что движется в русле того, чего хочет украинский народ (возвращение пленных, децентрализация, мир) и отбирает очки у Порошенко, представляя его бездарем, который застопорил весь процесс", — продолжает Кристель Неан.

"Тем самым Савченко подливает масла к коррупционным скандалам и его чудовищному обогащению после избрания президентом Украины. Когда его наберется достаточно, ей нужно будет всего лишь чиркнуть спичкой, чтобы Майдан запылал в третий раз. Таким образом, будущие поступки и заявления Савченко заслуживают самого пристального внимания, если мы хотим понять, что ждет Украину…", — говорится в статье.