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Agora Vox: кто ты и чья ты, украинская Жанна д’Арк?

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Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (142)

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Украинская героиня Надежда Савченко в последнее время ведет себя, мягко говоря, странно, а ее последние заявления и поступки выглядят крайне противоречивыми, пишут мировые СМИ. Что же на самом деле скрывается за действиями Савченко?
Надежда Савченко
УНИАН

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"После освобождения Надежды Савченко повсюду гуляют самые безумные слухи и теории по поводу причин ее обмена… а также мотивов ее заявлений и поступков (особенно в последние месяцы). Ведь меньшее, что можно сказать, что при попытке сформировать общую картину в них не прослеживается никакой логики, а от происходящего на глазах сумбура идет кругом голова", — пишет французская журналистка Кристель Неан в статье для Agora Vox.

Визит Надежды Савченко в Прагу
facebook.com/Savchenko.Nadiia
Визит Надежды Савченко в Чехию — сенсация на два дня

"Украинская Жанна д’Арк" (так некоторые называли ее до недавнего времени) ведет себя, мягко говоря, странно, что навлекло на нее подозрения и критику. После громких воинственных заявлений в отношении России и Донецкой и Луганской народных республик (не говоря уже о намерении стать президентом Украины), ее последние заявления и поступки выглядят крайне противоречивыми", — говорится в статье.

"Летом 2016 года она просила украинцев простить и амнистировать бойцов из Донбасса, потребовала децентрализации всей Украины, назвала Раду болотом, заявила о необходимости отставки правительства для урегулирования конфликта на Донбассе. Кроме того, она неоднократно критиковала Петра Порошенко осенью 2016 года, называла того слабым президентом и требовала, чтобы тот уступил место свергнутому Виктору Януковичу. В конце года она смешала карты еще больше", — напоминает французская журналистка.

УНИАН
Внефракционный народный депутат Надежда Савченко

"Савченко предложила встречу лидерам ДНР и ЛНР Александру Захарченко и Игорю Плотницкому, чтобы осудить реализацию Минских соглашений. Вопреки всем ожиданиям, переговоры все же состоялись в Минске и оказались конструктивными. После встречи 15 декабря Савченко исключили из партии "Батькивщина", а 22 декабря Рада отменила ее назначение в Парламентской ассамблее Совета Европы. В результате она основала 27 декабря собственную оппозиционную партию РУНА. Параллельно с этим, в знак доброй воли ДНР и ЛНР освободили в конце декабря двух украинок без встречных требований. Два дня спустя Украина ответила освобождением 15 заключенных", — пишет Кристель Неан.

Надежда Савченко
Украинское фото
Без черта и перспектив. Савченко рассказала о переговорах с ЛДНР

"Окрыленная такими успехами Савченко решила не останавливаться на достигнутом и заявила о намерении провести новые прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР. Она предложила организовать следующие встречи в Донецке и Луганске, а затем пригласить их в Киев. Да, это не опечатка. Подобное сюрреалистичное заявление заставляет задуматься, что творилось в голове у Надежды Савченко, когда она пригласила в Киев двух человек, которые обвиняются в "терроризме" в Украине и были бы задержаны при пересечении границы", — продолжает автор статьи.

"Недоумение только растет на фоне последних новостей о выходках Савченко. После переговоров с ДНР и ЛНР об обмене по принципу "все на всех" она обнародовала полный список украинских пленных, которых касается обмен. До того момента он держался в тайне", — продолжает французская журналистка.

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"Из материалов мы узнаем, что украинская сторона подала запрос на 129 человек и разыскивает еще 494. ДНР и ЛНР в свою очередь сообщили, что у них есть всего 42 пленных (получается, что остальные либо погибли в бою, но не были отмечены в списке потерь командованием, либо дезертировали). ДНР подала запрос на 524 человека, а ЛНР — на 377 человек, а Украина подтвердила присутствие в тюрьмах 256 человек. Получается обмен 42 человек на 256", — говорится в статье.

Как бы то ни было, сама Савченко предупредила о возможных неточностях: "В этих списках, которые мы собрали за девять месяцев после моего возвращения, могут быть неточности. Кого-то могли обменять так, что никто не знал, о ком-то могут быть неточные или неполные данные…" Кроме того, она сразу же заявила телеканалу NewsOne, что Порошенко и глава СБУ отказались от ее помощи в освобождении пленных, вынудив ее взять дело в свои руки, напоминает Кристель Неан.

Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Бондаренко: обмен пленными для Савченко - только пиар

"Инициатива пришлась не по душе Юрию Тандиту, который представляет СБУ на переговорах по этому вопросу. Он считает, что это может повредить процессу освобождения заложников", — говорится в публикации.

"Так, какую же игру ведет Надежда Савченко? Мне кажется, существует два возможных ответа: Она открыла глаза и поняла, что США готовы пожертвовать Украиной, дать ей распасться, как Югославии… Она, как националистка, решила поставить интересы страны выше… и попытаться не допустить развала и полного уничтожения Украины с помощью реализации Минских соглашений", — пишет французская журналистка.

"Она (Савченко)— всего лишь "лицо", верхушка айсберга движения, которое стремится сместить Порошенко, расшатав его позиции, и утвердить в Украине еще более радикальное правительство…  Она делает вид, что движется в русле того, чего хочет украинский народ (возвращение пленных, децентрализация, мир) и отбирает очки у Порошенко, представляя его бездарем, который застопорил весь процесс", — продолжает Кристель Неан. 

"Тем самым Савченко подливает масла к коррупционным скандалам и его чудовищному обогащению после избрания президентом Украины. Когда его наберется достаточно, ей нужно будет всего лишь чиркнуть спичкой, чтобы Майдан запылал в третий раз. Таким образом, будущие поступки и заявления Савченко заслуживают самого пристального внимания, если мы хотим понять, что ждет Украину…", — говорится в статье.

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