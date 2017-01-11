Савченко пытается доказать, что будет значима в минском процессе - Котенко

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Нардеп Надежда Савченко опубликовала список пленных украинских военнослужащих. В частности, в нем указаны имена, фамилии и отчества, а также даты рождения 41 украинца, содержащихся в заложниках в так называемых ДНР и ЛНР. Этот список, как отмечается, подтвержден представителями самопровозглашенных республик.

В другой список входят 44 украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

Стоит отметить, что Надежда Савченко опубликовала списки несмотря на просьбы Службы безопасности Украины не делать этого.

Каковы могут быть последствия от публикации списка украинских пленных, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил координатор группы по освобождению военнопленных "Патриот" Олег Котенко.

По вашему мнению, почему Надежда Савченко опубликовала эти списки пленных, несмотря на просьбу СБУ не делать этого?

— Сразу скажу: эти списки некорректные, некорректные во многом. Во-первых, в списках, которые Надежда Савченко сейчас опубликовала, более десяти человек уже давным-давно похороненные. А теперь представьте: человек опять видит в списках фамилию своего сына или родственника. Это сразу ударит психологически по всем этим людям. Второе – много в этом списке людей неизвестных, мы не знаем, кто это, по крайней мере, нашей организации неизвестно. Мы имеем девять тысяч фамилий без вести пропавших и погибших людей, то есть у нас обширная база. Мы не знаем, что это за люди. Дальше. Это не все те люди, которые находятся даже в Макеевской колонии № 97. Сейчас у меня обрывается просто телефон: и матери, и родственники звонят тех людей, которые точно находятся в плену, они знают их точное местоположение. Почему эти люди не попали в список? Поэтому то, что делает сейчас Надежда Савченко, она сделала очень плохо, мягко говоря. Этого не нужно было делать. Поэтому СБУ и боялась, по крайней мере, некорректности этих списков.

Почему она это сделала и почему эти списки у Савченко?

— Исходя из того, что она выбросила списки, мы их отработали, мы видим, что эти списки она получила у Рубана. Рубан – это сейчас его фамилия, вообще его фамилия Гарбузюк – это тот, который занимается якобы военнопленными, это его списки и, по всей вероятности, 2014 года, потому что преобладание без вести пропавших в данном списке именно 2014 года, не 2015, не 2016 года. Зачем она это сделала? Она же объявила, что у нее политический проект. По всей вероятности, хочет набрать рейтинги. Это неправильно изначально и ничего хорошего ни для нее, ни для ее партии это не принесет.

А что можете сказать относительно списков от так называемых ДНР и ЛНР? РИА Новости | Перейти в фотобанк Хроника 10 января: списки Савченко, допрос Пашинского, прощальная речь Обамы

— Они, на редкость корректны. Это списки, которые передаются в Минске. Такое впечатление складывается, что Надежда Савченко хочет действительно освободить больше сепаратистов, чем наших военных, потому что в списках наших военных многие отсутствуют, а в списках, которые передают ДНР, ЛНР – они очень корректны, это те списки, которые передают нам в Минске. То есть она общается со стороной боевиков больше, чем она общается с СБУ.

Почему такая большая разница? В списке, который запрашивает от так называемых ДНР и ЛНР украинская сторона — 121 человек. Как можете это прокомментировать?

— Из этого списка без вести пропавших 60%, это те люди, которые считаются без вести пропавшими. Потому что ДНР, ЛНР записывают даже тех, которые пропали без вести у них и, возможно, где-то захоронены у них же на территориях, они все равно вставляют в список. А наши списки – мы таких не подаем, мы подаем только списки тех, которые, как мы считаем, действительно находится в плену.

Имела ли право Савченко публиковать эти списки?

— Морального права она однозначно не имела публиковать эти списки. Проблема в чем? Ведь многие из наших волонтеров занимаются поиском без вести пропавших и освобождением военнопленных. Никто себе не позволил ни разу этого сделать. Единственный раз – это было в 2014 году тот же самый Рубан (Гарбузюк) опубликовал эти списки, и тогда была такая точно паника, как и сейчас, потому что люди очень растеряны: то ли государство потеряло людей, то ли не хочет заниматься освобождением. Они звонят нам, в СБУ. У нас уже буквально два часа горят телефоны после опубликования списков, потому что матери не видят в списках своих людей. Поэтому морального права, если ты точно не знаешь, кто находится там, по крайней мере, не имела.

Может ли это влиять на сам процесс обмена пленными? УНИАН Cоветник председателя СБУ Тандит о списках Савченко

— В лучшую сторону однозначно никак, потому что я вообще не понимаю, к чему это. Если вы знаете, кто находится в плену, берите освобождайте, никто вам не запрещает, наоборот, поддерживается любая ваша инициатива, если вы умеете делать. А просто играть на пиар-кампанию, опубликовать списки, потом рассказать, что кто-то кому-то передал, где-то встретится, поехать в Чехию – это еще говорю, это больше похоже на политический проект и пиар самой непосредственно Савченко. Я не понимаю, как она может отреагировать в лучшую сторону, в худшую – мы уже понимаем, исходя из того, что мы сейчас слышим.

У кого есть самые точные списки пленных и пропавших без вести украинцев?

— Я бы сказал, что самые точные, не самые большие, а самые точные есть в центре СБУ, потому что они имеют доступ ко всем ДНК, они точно знают, кто, когда пропал, и у них, я думаю, что наиболее точный список. Хотя с нашим списком он абсолютно не совпадает. Может, где-то у нас некорректные могут быть списки и ведение базы данных, но больше 100 человек считается официально, и по нашим спискам — до 300, это мы только говорим о военнопленных, это гражданские и военные вместе взятые. Если мы говорим о без вести пропавших, то тоже самое: по данным СБУ — около 500, по нашим данным — около 800. Разница есть определенно, но у них более корректные и более точные.

Как бы вы отреагировали на предложение Надежды Савченко изменить представительство Украины во временной контактной группе?

— Это она стремится, наверное, занять место Ирины Геращенко. Поэтому она показывает, что она значимая в этом процессе. Никакой значимости у нее нет и, тем более, те, с кем она разговаривает — это Захарченко, Плотницкий, абсолютно не имеют влияния на обменный процесс. Этим всем регулирует Москва и кураторы, которые там находятся. Поэтому, я считаю, что коней на переправе не меняют, даже при наличии там Медведчука, одиозной личности, непонятно, в какую сторону играет – в украинскую или российскую, тем не менее, надо добиться того, чтобы обмен большой, как мы его называем, не всех на всех, а большой – это "42 на 228", состоялся как можно быстрей. До этого момента, я считаю, что никого менять не надо.

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Напомним, в эфире радиостанции Голос Столицы советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко могут использовать против независимости и целостности Украины.