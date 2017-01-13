Визит Надежды Савченко в Чехию — сенсация на два дня

РИА Новости Украина — Sputnik

Необходимо лучше анализировать потенциальную угрозу, чтобы Чехию не постигла судьба Украины, считает украинский депутат Надежда Савченко, прибывшая в Прагу по приглашению чешского евродепутата Павла Свободы (Pavel Svoboda). Именно допущенная Украиной ошибка в оценке сложившейся ситуации позволила России аннексировать Крым и развязать войну на востоке украинской территории, подчеркнула Савченко во время встречи с чешскими СМИ. Савченко считает главной ошибкой Милоша Земана его уверенность в существовании в России "справедливого суда".

В чешской столице Савченко представляет свое новое политическое движение РУНА. Ее визит вызывает ажиотажный интерес, но есть ли у Савченко перспективы большого политика на Украине? И так ли живо интересуются Украиной сейчас в Европе, как это было некоторое время назад?

Sputnik-Чехия публикует комментарий Михаила Погребинского, главы киевского Центра политических исследований и конфликтологии.

— В Украине по понятным причинам не проводят исследований популярности Надежды Савченко, а потому трудно предугадать ее политическое будущее и будущее ее движение РУНА, которое она в эти дни презентует в Праге. Украинские медиа находятся под контролем, условно говоря, "партии войны". А поскольку Савченко сейчас пытается выступить в роли одного из лидеров "партии мира", то ее критикуют, обвиняют во всех смертных грехах. Многие требуют возбудить против нее уголовные дела за измену родине в связи с тем, что она считает необходимым идти на прямые переговоры с лидерами непризнанных республик ДНР и ЛНР. А это уже само по себе является в глазах "партии войны" предательством национальных интересов. Она ездила на "оккупированные территории", в Донецк и Луганск, последние ее контакты с лидерами непризнанных республик были в Минске.

Савченко считает себя ответственной за судьбы тех, кто сейчас в плену, предпринимает все, чтобы вызволить этих людей, видит в этом свою миссию. А для руководства страны, для активистов судьбы пленников не важны, как и судьбы тысяч жертв этой войны. Для них важно самоутверждение под лозунгом: "Мы победим Россию и Путина, не допустим никакого самоуправления Донбасса!". Такая установка выглядит для здравомыслящих людей абсолютно неадекватной. Но в этой реальности мы сейчас живем.

Как все-таки большинство украинцев оценивает деятельность Савченко?

— Я могу сослаться только на данные опроса, которые не дают подробных ответов, но показывают: Савченко находится в пятерке тех политиков, кому украинцы склонны доверять. Но сама величина этого рейтинга незначительна. За Савченко стоит приблизительно пятая-шестая часть населения Украины. Однако, ей доверяют больше, чем президенту, премьеру, спикеру парламента, активистам "партии войны".

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Может ли из Савченко вырасти будущий президент Украины?

— То, что она делает, это — типично политическая работа. Причем на том поле, которое не занято какими-то продвинутыми политическими деятелями и, это очень выгодная позиция. Есть ли у нее политические перспективы? Сказать трудно, отчасти потому, что она неопытна и не последовательна, говорит много странных вещей. У нее нет политтехнологов, она действует импульсивно, прямолинейно, не учитывая реакции общества. Надежда Савченко может, как политик, потерпеть фиаско и в несколько ближайших месяцев о ней забудут, Или наоборот, начнет политически расти, если найдут те, кто станет ей помогать. Ее ведь уже отозвали из Европарламента, но она остается депутатом Рады во фракции Юлии Тимошенко

Сможет ли визит Надежды Савченко в Прагу поднять угасающий, судя по последнему опросу Центра исследования общественного мнения (CVVM), интерес чехов к происходящему в Украине?

— У европейцев есть сегодня более важные поводы для политического интереса: Трамп, проблемы сохранения ЕС, миграция, что отодвигает нас на периферию их интересов. Думаю, все устали от страны, которая вот уже три года постоянно просит денег, и не идет ни на какие компромиссы в договоренностях с Москвой. Савченко, конечно, заставит вспомнить об Украине, но только…. на два дня.