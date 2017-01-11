Cоветник председателя СБУ Тандит о списках Савченко

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Народный депутат Надежда Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе. Таким образом, нардеп не прислушалась к предостережению Службы безопасности Украины не разглашать эту информацию, чтобы не навредить процессу обмена.

Всего в перечне указаны 524 человека. Савченко подчеркнула, что опубликовала списки, чтобы всех заложников можно было найти. Нардеп утверждает, что получила эти данные на встрече с главарями боевиков в Минске, а также собирала информацию сама.

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Как обнародование списка пленных и пропавших без вести скажется на процессе обмена, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы советник председателя СБУ Юрий Тандит.

Выходит разъяснительная работа с Надеждой Савченко в СБУ не помогла? Есть информация, что нардеп готовит к обнародованию очередной список?

— Знаете, даже после опубликования списков Нади Савченко, я связался с ней, разговаривал по телефону, она была эмоциональна, она говорила о том, что якобы публикация этих списков каким-то образом поможет нам в ускорении процессов освобождения заложников. К сожалению, могу сказать, что после проведения нескольких совещаний и работы центра по освобождению заложников, мы увидели уже некорректность этих списков. В этих списках очень много ощутимых, имеющих очень большое значение, неточностей. Кроме того, что есть законы, которые ограничивают публикацию данных, в том числе закон о персональных данных, в том числе закон о борьбе с терроризмом, четко обусловлен процесс передачи таких данных, которые связаны с нашими заложниками. Они все являются защитниками Украины, и важно не открывать персональные данные этих ребят без определенной процедуры. Кроме этого, есть конкретная угроза для тех ребят, которые не входят в списки, обозначенные ОРДЛО, и находятся в руках у так называемых полевых командиров. Мы понимаем, что может кто-то из них попытаться, испугавшись открытости этих списков, зная, что он из тех, кто официально не подтверждается, может что-то себе сделать. И важно помнить о родных заложников, это мамы, это жены, это отцы, дети тех, кто незаконно удерживается в Донецке и Луганске. У нас были факты, их было достаточно много, когда выходили на родных наших заложников после определенной "работы". Из открытых источников находили, например, маму или даже брата заложников или погибших ребят, и говорили о том, что их сын или брат жив и брали даже деньги. Известен случай Дмитрия Кулеша, когда один мошенник взял очень большую сумму денег, предложив свои услуги для того, чтобы его освободить. Много других аспектов, о которых я бы не хотел сейчас говорить, но нужно помнить, что идет речь не о политическом пиаре, а о жизни наших ребят.

Если мы говорим о некорректности данных, то здесь вопрос в том, что это противоречит законодательству Украины?

— В данном случае законодательство работает как раз на защиту наших граждан. Это очень важно. Кроме того, что надо было бы, наверное, попросить разрешения у всех близких, родных, хотя бы. И теперь силами межведомственного центра мы делаем все, чтобы попытаться связаться со всеми родными ребят, о которых открыто заявила Надежда Савченко, и предупредить их о том, что могут быть разные инсинуации. Во всяком случае, многие из наших родных уже высказываются, что они не давали согласия на публикацию подобного.

СБУ уже проверяла эти списки на наличие лиц, ранее считавшихся пропавшими без вести?

— Конечно же, по поручению Василия Сергеевича Грицака проводится сегодня работа, и мы уже обработали эти списки, у меня уже есть результаты этой работы. Кроме того, я общался несколько раз сегодня с советником главы МВД Зоряном Шкиряком, как раз мы обсуждали эту ситуацию, и могу сказать, что в списках на освобождение, которые подала Надежда Савченко, есть, в том числе те ребята, которые считаются без вести пропавшими. Кроме этого, представьте, что есть и те ребята, которые уже погибли и все равно Надежда Савченко публикует как якобы поданными на освобождение.

Ранее координатор группы по освобождению военнопленных "Патриот" Олег Котенко в эфире "ГС" спрогнозировал, что публикация народным депутатом Надеждой Савченко списков пленных не принесет ничего хорошего ее политическому проекту.