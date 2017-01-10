Савченко опубликовала подтвержденный ЛДНР список пленных в Донбассе

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала в своем аккаунте в Facebook списки удерживаемых в заложниках на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах и Крыму.

Также депутат обнародовала список лиц, которых руководство ДНР и ЛНР хочет получить от украинской стороны.

В одну часть списка включен 41 украинец, удерживаемый ДНР и ЛНР. Как отмечается, данный список подтвержден ополченцами. В другую часть списка входит 121 украинец, которых запрашивает украинская сторона. Также Савченко опубликовала список из 524 лиц, которых хотят получить ДНР и ЛНР.

По словам Савченко, список состоит из двух категорий для обмена.

"Первая категория это наши военнопленные, которые находятся на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей Украины. Украинской стороной подается запрос на 129 людей. Противоположная сторона подтверждает 42 человека… Вторая категория обмена — это украинские политзаключенные, которые удерживаются в российских тюрьмах и в оккупированном Россией Крыму. Их на данное время 44 человека", — написала она.