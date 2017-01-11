Освобождение пленных и Савченко: помощь или помеха? Опрос экспертов

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Народный депутат Надежда Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе. Таким образом, нардеп не прислушалась к предостережению Службы безопасности Украины не разглашать эту информацию, чтобы не навредить процессу обмена.

Всего в перечне указаны 524 человека. Савченко подчеркнула, что опубликовала списки, чтобы всех заложников можно было найти. Нардеп утверждает, что получила эти данные на встрече с главарями боевиков в Минске, а также собирала информацию сама.

Как обнародование списка пленных скажется на процессе обмена, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы основатель волонтерской организации "Вернись живым" Виталий Дейнега.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви прокоментуєте оприлюднення Надією Савченко списків полонених? В цьому була необхідність чи це політичний хід Савченко?

— Це не політичний хід, це, скоріше, дешевий політичний піар, я так вам скажу, на жаль. Я вам поясню свою позицію. В мене є товариш, якого звільнили з полону, він більше року пробув в полоні. Нормальний хлопець, і коли він ходив на цвинтар до загиблого друга, батьки цього друга казали: він точно загинув? І він каже: точно, 100%, я сам його діставав з-під уламків. Як ви пам’ятаєте, наших заставляли брати участь в тому, щоби діставати тіла. Так от. Він каже: чому ви питаєте? Вони кажуть, що забрали і що його можуть звільнити, тільки дайте гроші. От така історія. Насправді на цьому, на жаль, дуже багато політиків намагається нажитись, і Надя зробила їм велику послугу, дуже велику, тобто будуть дзвінки. Зрозумійте правильно, мама, син якої знаходиться в полоні або зник без вісти, вона, в принципі, повірить кому завгодно, любій людині, яка скаже: ваш син буде звільнений, тільки дайте грошей. Візьмемо мою маму, якщо щось таке сталось, вона би пішла на все, щоби мене звідти витягти. Це надзвичайно дешевий і брудний політичний піар. І яка його мета? В чому мета цього оприлюднення, мені особисто зовсім незрозуміло. Заради чого це робиться?

Як вчинок Савченко вплине на подальші переговори щодо обміну?

— Перше – списки застарілі. Перші списки, які оприлюднила Савченко, вони вже трохи неактуальні, там є зміни. В чому ціль, для мене як було незрозумілим, так і є. Яка відкритість? З якою метою? Я думаю, вона сама не може до ладу пояснити? Це дуже великий злочин з моєї особистої, чисто людської точки зору. Те, що відбулось, це просто злочин.

Своим мнением об обнародовании списков Савченко и последствиях этого шага в эфире "ГС" поделился директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Чого більше у діях Савченко — шкоди чи користі для процесу обміну полоненими?

— Ви знаєте, мені здається, що зарано поки що говорити. Я не виключаю, що буде більше користі, ніж шкоди. Щодо того, чи публікувати списки полонених або ні, мені важко визначитись. Це дуже складна справа. Я можу лише сказати, що офіційна позиція, здається, СБУ, що це погано, тому що погані люди можуть дурити рідних, щось пропонувати, видурювати гроші. Поясніть тоді рідним, щоб вони не довіряли невідомим людям тощо. Але все одно мені важко визначитись, погано чи добре публікувати. Але те, що вона займається серйозно, використовує всі можливості, доступні саме їй, мені здається, що це природно. Вона пережила важкі часи. Вона знає, що значить перебувати в полоні і бачить, що уряд дуже мало чи майже нічого не робить, щоб знайти якісь компроміси, домовитись, і вона тому бере на себе відповідальність. Я думаю, що в цьому вона поводить себе досить пристойно і, навіть я б сказав, благородно.

Коректність списків вже поставили під сумнів, оскільки там є люди, які офіційно загиблі. А в списках Савченко їх пропонують обміняти… РИА Новости Украина Евгений Котенко Золотарев: политпроект Савченко - это технология

— Я думаю, що це просто привід для того, щоб виправляти ці списки, для того, щоб наводити лад в цій справі і штовхати цю справу, щоби вона не стояла на місці, як це відбуваються дуже давно і люди досі там. Тому мені видається, що це привід, поштовх для того, щоб дати якусь можливість зробити якомога швидше певні кроки в цьому напрямку. Вона публікує не просто списки, вона публікує певний план. Можна сперечатись, чи добре це, чи погано, але це план. Жодного плану з боку владний інституцій, які б мали це робити і пропонувати, ми цього не знаємо. Я навіть тут не можу сказати, чи це є класно, чи це не дуже класно, тому що це така делікатна справа – обмін полоненими, що, можливо, краще все робити в тіні. Але ми бачимо, що в тіні нічого не виходить, що час іде, а люди і далі перебувають в тяжких умовах. Більше я нічого не можу сказати.

Що буде надалі?

— Ви знаєте, в чому я вбачаю надію на позитивний розвиток? Річ у тім, що досить зрозуміло, навіть очевидно, що ініціатива Савченко підтримується іншою стороною. Вони не погодились на цей варіант остаточно, наскільки я знаю, але хтось їй допомагає з російського боку, оскільки вона б не зустрілася в Мінську. Скоріш за все, є перспектива, можливо, навіть, росіяни хочуть її використати. Це не важливо для мене. Для мене важливо, щоби людей звільнили, щоби обміняли полонених. Якщо буде така можливість, і насправді вони готові допомогти Надії Савченко, треба цим скористатись. Так мені видається.

Вчинок Савченко може позначитися на Мінському процесі?

— Мінський процес зараз перебуває в глухому куті. Я думаю, що ані в одну, ані в іншу сторону жодного впливу не станеться. Мінський процес можна очікувати, що буде якась зміна чи динаміка, якщо буде якась домовленість з новою адміністрацією США. До цього я не вірю, що процес можна з глухого кута вивести.

Ранее советник председателя СБУ Юрий Тандит сообщил в эфире "ГС", что обнародование некорректных списков пленных Надеждой Савченко ставит под угрозу многие жизни.