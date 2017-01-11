Скандальные списки скандальной Савченко

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Что предлагает Савченко

Депутат Надежда Савченко снова оказалась в центре скандала. Во вторник, 10 января, Савченко опубликовала у себя в Facebook списки пленных на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также украинских заключенных, удерживаемых в российских тюрьмах и в Крыму.

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Также депутат обнародовала список лиц, которых руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР хочет получить от украинской стороны.

Савченко уверена, что ее действия поспособствуют успешному обмену, а списки необходимы для того, чтобы людей "можно было найти".

В один из списков включен 41 украинец, удерживаемый ДНР и ЛНР. Как отмечается, данный список подтвержден ополченцами. В другую часть списка входит 121 украинец, которых запрашивает украинская сторона. Также Савченко опубликовала список из 524 лиц, которых хотят получить ДНР и ЛНР.

По ее мнению, обмен "всех на всех" должен состояться в три этапа.

"Этап первый: осуществляется обмен по спискам, которые подтверждает каждая сторона. Этап второй: из тех, кто остался в списках, разыскиваются по скрытым тюрьмам и подвалам, одной и другой стороной. Этап третий: все, кого найти не удалось признаются мертвыми или без вести пропавшими", - сообщила она.

По словам Савченко, есть две категории обмена. Первая категория — украинские военнопленные, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Украинская сторона подает запрос на 129 человек. Противоположная сторона подтверждает 42 человека.

Еще депутат отметила, что Украина разыскивает 494 без вести пропавших. От ДНР в списках людей 524, а от ЛНР 377 человек.

Таким образом, Савченко считает, что первый этап обмена должен состояться в формате 42 на 256.

Во второй категории обмена, по ее словам, украинские политзаключенные, содержащихся в российских тюрьмах и в Крыму. Их в настоящее время 44 человека. По мнению Савченко, первый этап обмена по второй категории "всех на всех" — это 44 на 102.

Кроме того, Савченко заявила о подготовке еще одного списка пленных, которые должны подлежать обмену. "Есть еще список, который я не доработала и не могу опубликовать, потому что не знаю… — это список разыскиваемых, но непонятно, сколько людей может оставаться живыми", — сказала она.

Савченко убеждена, что списки давно надо было сделать открытыми, а мошенничество и спекуляции по поводу освобождения тех или иных лиц были и прежде.

СБУ против

В то же время в СБУ считают, что действия Савченко могут навредить обмену пленными. "Мы имеем горький опыт, когда, к сожалению, после опубликования списков наших заложников появлялись мошенники, преступники, которые выходили на родственников и пытались, используя эту ситуацию, обманным путем вымогать деньги. Потому что люди, которые в этом состоянии находятся и ждут своих близких, готовы пойти на все ради спасения мужей, отцов, сыновей", — отметил советник главы СБУ Юрий Тандит.

По его словам, самые успешные переговоры всегда проводились без публичности. Кроме того, родные пленных могут стать жертвами мошенников, которые могут обещать информацию или помощь в освобождении.

Тандит уверен, что законодательство запрещает публикацию такой информации. Он сослался на закон о защите персональных данных и на закон о борьбе с терроризмом.

При этом советник главы СБУ рассказал, что общался с Савченко накануне и пытался ее убедить не публиковать списки.

Бывший представитель Украины в трехсторонней контрактной группы Роман Безсмертный считает, что Савченко руководствовалась позитивными намерениями. Но, по его мнению, этот поступок безответственный. "Нужно быть очень осторожным. Работать по каждому человеку отдельно. Тщательно все рассматривать. На войне надежда на жизнь должна жить до конца. Это необдуманный шаг", - отметил Бессмертный.

Ответ ополченцев и РФ

"Омбудсмен" ДНР Дарья Морозова заявила, что предложения Савченко неприемлемы.

По ее словам, Савченко предлагает отдать только половину от общего числа тех, кого удерживает украинская сторона. ДНР выступает за возвращение 527 человек, в то время как Савченко говорит только о 256 лицах.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что в случае отсутствия инициатив Киева по обмену пленными они готовы обсуждать этот вопрос с Савченко. "Я уже вам говорил, мы идем согласно графику переговоров (по обмену пленными — ред.). Иногда я и Александр Владимирович (Захарченко, — ред.) и Надежда Викторовна (Савченко — ред.) опережаем этот график… говорили о том, что если будет необходимость, мы будем встречаться и в Луганске, и в Донецке", — сказал Плотницкий.

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В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключает, что обнародованные ранее Надеждой Савченко списки пленных будут обсуждаться "в ходе работы контактной группы соответствующих подразделений".

Отвечая на вопрос о том, что по его мнению мешает проведению обмена пленными между двумя сторонами конфликта, Песков отметил: "Я бы не сказал, что здесь можно упрекнуть какую-то одну из сторон, я имею в виду ополченцев Донбасса или Киев, это вопрос именно договоренности и доверия вот этих вот двух сторон этого конфликта".