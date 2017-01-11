Бондаренко: обмен пленными для Савченко - только пиар

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Нардеп Надежда Савченко опубликовала список пленных украинских военнослужащих. В частности, в нем указаны имена, фамилии и отчества, а также даты рождения 41 украинца, содержащихся в заложниках в так называемых ДНР и ЛНР. Этот список, как отмечается, подтвержден представителями самопровозглашенных республик. В другой список входят 44 украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Стоит отметить, что Надежда Савченко опубликовала списки несмотря на просьбы Службы безопасности Украины не делать этого.

Политический эксперт, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает, что своей активностью в этом вопросе Надежда Савченко хочет застолбить за собой тему обмена пленными.

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"Осознанно или нет, но для Савченко обмен пленными — это элемент собственного пиара. При этом у Савченко нет абсолютно никаких рычагов влияния на ситуацию и нет возможности для того, чтобы серьезно повлиять на процесс обмена пленными. По большому счету, Надежда привлекает внимание общественности к тому, что с 2015-го года тема списков пленных является закрытой. Савченко намекает на то, что списки надо раскрывать и они не должны быть тайной за семью печатями", — говорит он.

Также эксперт прокомментировал обеспокоенность действиями Савченко Службы безопасности Украины.

"В принципе, это не удивительно. Ведутся переговоры об обмене, у каждой стороны своя цифра, которая озвучивается относительно количества пленных. Не всегда учитываются те люди, которые находятся в плену непосредственно у полевых командиров, как с одной, так и с другой стороны. Иногда реальных пленных обе стороны выдают за без вести пропавших. Так что, в данной ситуации Надежда Савченко фактически озвучила тот список, который существует у самопровозглашенных ДНР-ЛНР, таким образом лигитимизировав его. В свою очередь, у украинской стороны имеются большие претензии к этому списку. Представители Украины считают, что этот список не полный и не соответствует действительности", — отметил политолог.

Эксперт убежден, что каких-либо серьезных последствий после опубликования списков пленных не будет.

"Не будем забывать, что Надежда Савченко обладает депутатским иммунитетом, который защитит ее от каких-либо неприятностей. Что же касается обнародованных списков пленных, то ими будут более активно пользоваться в СМИ и экспертном сообществе, ослабляя при этом позиции украинской переговорной стороны", — считает Бондаренко.