Из-за Савченко новый раунд обмена пленными оттянут на 3-4 месяца - Чорновил

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе. Самовольную инициативу нардепа уже раскритиковали в СБУ. Сама же Савченко утверждает, что, обнародовав информацию о заложниках, хочет помочь их освобождению. Более того, она пообещала опубликовать еще один список военнопленных на Донбассе.

О том, какими будут последствия вмешательства Савченко в процесс обмена пленными, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политический аналитик, депутат ВР нескольких созывов Тарас Чорновил.

"Для Украины результат — сдержанно плохой. Обмен заложниками в результате действий Савченко немного замедлится, возникнет больше нестыковок, начнутся снова смещения, дополнительные проверки, эти вбросы, которые от нее произошли. Это позволит российской стороне и боевикам оттянуть еще на 3-4 месяца до начала нового раунда обмена пленными", — высказал мнение Чорновил.

Напомним, в СБУ негативно отнеслись к публикации Савченко списков украинских пленных, пообещав выяснить их происхождение.