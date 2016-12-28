Торговая блокада Донбасса опасна для Украины - Медведчук

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Торговая блокада Донбасса опасна, она может привести либо к замораживанию конфликта на долгие годы, либо к его эскалации, считает лидер общественного движения "Украинский выбор", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

В понедельник бойцы добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которая, по их словам, будет длиться, пока не будут освобождены все пленные. Организаторы акции пообещали организовать работу стационарных наблюдательных групп на официальных пунктах пропуска на линии разграничения, а также мобильных групп наблюдателей, которые будут контролировать другие участки "границы".

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"Блокада Донбасса так же абсурдна, безрезультативна и опасна для Украины, как и блокада Крыма… И если мы хотим "сшить" страну, то должны отказаться от дискриминации и продемонстрировать, что не делим людей на два сорта, что мы ― одна Украина, что мы дорожим жителями Донбасса, а не только его территорией. Политика изоляции ― тупиковый путь решения проблемы. Он может привести либо к замораживанию конфликта на долгие годы, либо к его эскалации", — говорится в сообщении на официальном сайте "Украинского выбора" в среду.

По словам Медведчука, у организаторов блокады Донбасса — батальонов "Айдар" и "Донбасс" — сомнительная репутация, что вызывает сомнения в задекларированной цели акции — освобождение пленных. Если Киев не пресечет самоуправство организаторов блокады, то не останется сомнений в том, что за ними стоят политики, "цель которых ― любыми средствами, в том числе и с помощью тотальной блокады, не допустить мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", добавил политик.