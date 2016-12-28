Грымчак: заявления добробатов о блокаде Донбасса - это клоунада

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Ветераны антитеррористической операции на востоке Украины и волонтеры 26 декабря заявили, что запустили мобильные группы и начали формировать блокпосты, для того чтобы блокировать работу нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной части Донбасса. В частности, речь идет именно о каналах контрабанды.

В связи с этим секретарь совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что только президент может решать, будет ли блокада неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. По словам Турчинова, самодеятельность некоторых добровольческих батальонов только дестабилизирует ситуацию.

Готова ли власть к таким действиям добровольцев и что делать в случае блокады, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал советник министра по делам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

(материал публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, подібні заяви і погрози добробатів — на що вони можуть бути спрямовані?

— Вони більше схожі на клоунські заяви, аніж на те, що хтось всерйоз може перекрити 410 кілометрів лінії розмежування сьогоднішньої, особливо під Новий рік. Тобто все це робиться з метою піару, жодної загрози чи чогось серйозного в цьому немає, окрім одного: у нас знову немає розуміння, що будь-які дії повинні відбуватись відповідно до законодавства і не порушувати права інших людей.

Тобто якоїсь реальної блокади не може виникнути?

— Сьогодні був в ефірі начальник штабу цього руху, питають його: електроенергію будете блокувати, яка йде з окупованої території на нашу? Не будемо. Вугілля, бо в нас сьогодні є проблема, у нас опалювальний сезон, у нас ще три місяці треба пережити цієї зими, вугілля, яке йде з українських шахт, яке зареєстроване на нашій території, які платять податки, ви будете його блокувати? Ні, ми цього робити не будемо. Ви будете блокувати людей, які вивозять продукти харчування? Ні, ми не хочемо. Так що ви збираєтесь блокувати? А ми збираємось якесь незаконне переміщення. Турчинов сьогодні чітко сказав: єдина людина, яка може віддати команду і повністю забезпечити блокаду – це президент. Але це неможливо і непотрібно.

Що це за люди? Яка їх кількість? УНИАН Блокада Донбасса. Украина может увидеть взаимный ответ и... замерзнуть

— Сьогодні декілька разів питали: скільки людей у вас є на сьогоднішній день? Кілометраж лінії розмежування — 410 кілометрів. Що ви збираєтесь робити? Прокукурікати – це просто, але чесно відповідати на питання – ні, тому що вони не готувалися, тому що це фейкова новина, це люди роблять, щоб їх не забули і по телевізору показували.

Уявімо, що почнуть встановлювати блокпости.

— Будь-яка людина, яка буде зупинена на цьому блокпосту, пише скаргу до правоохоронної діяльності, а потім в судах будуть розповідати, що Генпрокуратура, військова прокуратура втручаються і садять патріотів. А хто має право обшукувати, робити якийсь контроль, окрім правоохоронних органів і визначених законодавством? Ніхто не має права.

Тобто якийсь є план дій, відповідь на таке встановлення блокпостів?

— Поки що жодних блокпостів немає, бо вони тільки почали набирати людей для такого дійства. Вони на Майдані розвернули так званий штаб цього дійства, але спитайте: скільки у вас вже є людей, поки що ні до чого не призводить.

Яка ситуація на окупованих територіях щодо контрабанди?

— Всі спроби через "сіру" зону перевести будь-якийсь товар можуть закінчитись, і час від часу закінчуються, цю зону весь час мінують, при чому і наші мінують, і та сторона міни ставить, і тому їздити там – це просто самогубство. І ще один момент. Уявіть, що в "сірій" зоні люди без зброї починають встановлювати блокаду. Завтра будемо витягувати чергових заручників, які фактично самі пішли на це. Немає в цьому жодного сенсу, окрім піарного – ні економічного, ні вигоди Україні як державі, ні вигоди з повернення полонених, тому що блокада можлива тільки тоді, коли всі 410 кілометрів, і ці 400 кілометрів кордону з РФ будуть перекриті. Якщо цього не буде, то тоді поясніть, в чому сенс блокади, яка не є блокадою?

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Ранее начальник штаба блокады торговли с временно-оккупированными территориями Сергей Акимович сообщил в эфире "ГС", как происходит подготовка блокады незаконных торговых маршрутов с Донбасса и чего добиваются активисты.