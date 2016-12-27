Блокада Донбасса. Украина может увидеть взаимный ответ и... замерзнуть

УНИАН

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Украине – новая блокада: на этот раз экс-участники добровольческих батальонов заявили, что будут блокировать неподконтрольные Украине территории – ЛНР и ДНР. Главное требование – освободить украинских заложников из плена ополченцев "путем остановки контрабанды больших грузов через линию разграничения".

Участники блокады обещают не ущемлять мирных жителей, а ориентироваться на грузы с углем, металлом, табачными изделиями и алкоголем, лесом. Кроме этого, в планах – добиться прекращения поставок воды и электроэнергии в неподконтрольные районы.

Из-за блокады Донбасса Украина может замерзнуть

Инициативу уже успели раскритиковать в украинской власти: министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил в интервью СМИ, что блокада может серьезно ударить по Украине.

"Если вы хотите, чтобы страна прошла осенне-зимний период без отключения света по всей территории Украины, то необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе мы будем иметь проблему по всей стране", – сказал министр, отметив, что Украина не может обойтись без антрацита из неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей.

Против блокады высказался в эфире одно из телеканалов народный депутат Рефат Чубаров: он спрогнозировал, что организаторы таким образом не добьются своей цели – освобождения пленных.

"Если кто-то ставит себе целью любой блокады, в том числе блокады части Донецкой и Луганской областей… это нечеловеческая цель и не нужно начинать блокаду, чтобы кого-то заморить голодом. Я понимаю цель, которую ставят активисты, чтобы отпустили всех пленных, но знаем, и это можно рассказать с блокады Крыма, что такие задания они могут ставить, но они нереализуемые", – заявил депутат.

"Организаторы – грязные пройдохи" РИА Новости Украина Евгений Котенко Золотарев о блокаде Донбасса: пошумят и успокоятся

Еще резче блокаду на своей странице в Facebook прокомментировал зам министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Во-первых, у меня не вызывают доверия инициаторы этой акции: ни Валентин Лихолит, ни Константин Гришин. По известным причинам. Во-вторых, ни с одним государственным учреждением (СБУ, МВД, ВСУ) эти действия не согласованы, следовательно, установка каких-либо блок-постов, проведения любых осмотров, предоставления каких-либо "разрешений" являются незаконными и должны получить соответствующую оценку со стороны правоохранителей", – отметил Тука.

Кроме этого, считает чиновник, намерение "заморить голодом" (как сказал Лихолит) при более 400 километрах неконтролируемой государственной границы – “откровенный бред".

"…я убежден, что эта инициатива имеет режиссеров из числа тех, кто именует себя "политиками" – грязными пройдохами", – подытожил Тука.

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Странная "любовь"

В то же время в самих ЛНР и ДНР пока на уровне руководства республик не отреагировали на инициативу о блокаде. А по сообщениям жителей региона, украинских товаров там становится и так "с каждым месяцем все меньше".