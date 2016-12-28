МИД РФ о блокаде: пора перестать видеть врагов в жителях Донбасса

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Москва призывает Киев не допустить торгово-экономической блокады Донбасса, о планах введения которой сообщили добровольческие батальоны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В понедельник бойцы добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которая, по их словам, будет длиться, пока не будут освобождены все пленные. Организаторы акции пообещали организовать работу стационарных наблюдательных групп на официальных пунктах пропуска на линии разграничения, а также мобильных групп наблюдателей, которые будут контролировать другие участки "границы".

"Появление подобных намерений уже никого не удивляет. Их озвучивают те, кто считает себя продолжателями дела нацистских преступников типа Бандеры и Шухевича. Все это красноречиво свидетельствует об отсутствии на Украине малейшего желания решать конфликт в Донбассе мирными способами. Анонсированная блокада, в случае ее реализации, фактически станет продолжением тех действий, которые сами украинские власти предпринимают с 2015 года в отношении юго-востока страны", — говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

"Призываем Киев не допустить этой авантюры, способной привести к обострению и без того сложной ситуации. Пора перестать видеть врагов в жителях Донбасса. Это такие же граждане Украины, как и люди, живущие в ее остальных частях. Нужно завершать войну, садиться за стол переговоров и в прямом открытом диалоге искать компромисс. Только на такой основе можно урегулировать затянувшийся внутриукраинский кризис. Именно это является краеугольным камнем Минских соглашений, обязательства по неукоснительному соблюдению которых взяли на себя киевские власти", — добавила она.

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Ранее замминистра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что решение о блокаде не согласовано с властями и в случае активных действий организаторов акции "они получат соответствующую оценку правоохранителей".