У добробатов, объявивших блокаду ЛДНР, в головах полный сумбур - Тука

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Замминистра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что заявленная членами добровольческих батальонов торговая блокада неподконтрольной Киеву части Донбасса является политической акцией, которая не будет иметь далеко идущих последствий.

В понедельник бойцы добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которая, по их словам, будет длиться, пока не будут освобождены все пленные. Организаторы акции пообещали организовать работу стационарных наблюдательных групп на официальных пунктах пропуска на линии разграничения, а также мобильных групп наблюдателей, которые будут контролировать другие участки "границы".

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"Я не имею никакого сомнения, что этими людьми манипулируют… Я считаю, что это абсолютно политическая акция и никаких существенных последствий иметь не будет", — сказал Тука в эфире телеканала "112 Украина".

По словам чиновника, участники блокады не имеют единой цели и видения своих действий.

"Я только что общался с этими людьми… Были примерно 20 человек, одни определяли, что они батальон "Донбасс", другие — что они из батальона "Айдар". Я увидел, что откровенно у людей в головах полный сумбур. Нет единой точки зрения на свои действия. Одни говорят о полной блокаде, другие говорят о блокаде контрабанды. Одни говорят, что готовы сотрудничать с властью, другие говорят, что не признают руководства силовых ведомств", — сказал чиновник.

Ранее Тука заявил, что решение о блокаде не согласовано с властями и в случае активных действий организаторов акции "они получат соответствующую оценку правоохранителей".