Донбасс: сколько еще продлится топтание на месте?

Диана Михайлова, независимый военный эксперт

Обострившаяся накануне Нового 2017-го года обстановка в районе Светлодарской дуги несколько отвлекала внимание общественности и средств массовой информации от других событий, также не сулящих пришедшему году мирного течения.

Несмотря на согласованную и даже вступившую в силу договоренность между участниками Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на встрече в Минске 21 декабря 2016 г. об установлении с 24 декабря "всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня" в регионе на период праздников, и без того весьма условный "режим тишины" продлился очень недолго.

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Это соглашение стало уже десятой с осени 2014 года попыткой достичь соглашения о прекращении огня и соблюдении "режима тишины".

На это раз на смену обмену огневыми ударами пришла не менее смертоносная активизация действий диверсионно-разведывательных групп.

Так, в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили о гибели двух разведчиков ВСУ, подорвавшихся в районе населенного пункта Счастье на своих же минах. "Связано это с беспорядочным минированием местности, в результате которого также регулярно страдают мирные граждане Украины", — отметили в Народной милиции.

"В указанном районе (у Счастья) выявлена деятельность ДРГ противника, в ходе которой двое военнослужащих 1-го батальона 14-ой бригады ВСУ погибли в результате подрыва на собственных минных заграждениях", — рассказали в оборонном ведомстве ЛНР.

15 января 2017 г. заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил о том, что "украинские диверсанты предприняли попытку захвата в плен военнослужащих ДНР, в результате один военнослужащий Республики погиб".

"Вчера в ходе провокации, организованной 92-ой бригадой ВСУ, и попытке захвата диверсионно-разведывательной группой противника пленных из числа военнослужащих ДНР погиб один боец, — сказал он. — Несмотря на принятые меры, его тело было захвачено украинской ДРГ для подтверждения результатов провокационных действий и использования в информационных акциях украинских пропагандистов".

Кроме того в первой декаде января мобильная группа ВСУ подорвалась на мине вблизи позиций ДНР на южном участке фронта, после чего 11 января тела трех погибших военнослужащих были переданы украинской стороне. Двумя неделями ранее командование ДНР передало Киеву тело военнослужащего ВСУ, который погиб при схожих обстоятельствах в окрестностях поселка Крутая Балка в районе Ясиноватой.

Вслед за активизацией диверсионной деятельности, усилилась и общая напряженность в зоне АТО, где по сообщениям некоторых украинских волонтеров, в частности, Facebook Юрия Мысягина "Украинская армия понемногу продвигается вперед, возвращая себе позиции, определенные Минскими соглашениями".

Затем эти сведения подтвердили и в министерстве обороны, заверив, что Украина никоим образом не нарушает взятые на себя в Минске обязательства, оставаясь в пределах линии разграничения.

Объективно подтвердить или опровергнуть данное утверждение в отсутствие четкой информации о занимаемых позициях и установленных границах довольно затруднительно. В то же время информация волонтера, не несущего за ее распространение никакой ответственности, воспринята частью патриотически настроенных граждан как очередная победа: "На Светлодарской дуге у нас "чуток" новых позиций появилось. Наши очень постарались, и самое главное все сделали тихо. Сепары только потом обо всем догадались, активизировались, но было уже поздно. Позиции наши, и крепко наши. Уже опорники на них стоят. Нам сейчас надо туда организовать 4500 метров электрического кабеля, чтоб у хлопцев в блиндажах было электричество и свет".

Подкидывают "дровишек" в несколько притихший пожар вооруженного конфликта и прочие волонтеры. Так, Мирослав Гай написал в своем Facebook: "Я не могу пока проанализировать все наличные сообщения, но это заваруха. Они сегодня, вчера и всю неделю тягали бензовозы. Сообщения повсюду уже не просто тревожные, но угрожающие. Наши держатся, но по сообщениям кроют сильно. Такого уже давно не было".

Традиционно поддержала тревогу и боевой дух побратимов и боец украинской добровольческой армии Елена Белозерская: "Разведданных и слухов очень много. На нашем участке фронта мы слышим про это регулярно, но такое происходит уже далеко не в первый раз. С одной стороны, никогда не нужно расслабляться, ведь теоретически возможно все, но вполне возможно, что информация не подтвердится".

В целом, несмотря на регулярные заявления украинского руководства о том, что военного решения проблемы Донбасса не существует, поэтому проведение широкомасштабных боевых действий или отдельных тактических операций бессмысленно, вряд ли стоит надеяться на продолжительное действие "режима тишины" на линии разграничения при наличии подобных действий ДРГ и высказываний псевдопатриотов.