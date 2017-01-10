Жебривский распорядился, чтобы в администрации все говорили по-украински

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Все сотрудники Донецкой областной военно-гражданской администрации будут говорить на работе исключительно на украинском языке — такое распоряжение подписал глава администрации Павел Жебривский.

"Сегодня подписал распоряжение "О применении государственного языка работниками облгосадминистрации во время исполнения своих должностных обязанностей". Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на обслуживание исключительно на украинском языке", — написал Жебривский во вторник в Facebook.

Глава администрации отметил, что в прошлом году дважды были организованы курсы делового украинского языка для работников администрации, затем сотрудники проверили свои знания на радиодиктанте. Жебривский сообщил, что в 2017 году для работников администрации будут организованы курсы английского языка.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" Евгений Балицкий зарегистрировал в парламенте законопроект о популяризации и защите русского языка.