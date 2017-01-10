Языковые распри: и вырвал грешный свой язык... русский

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Дошло и до супермаркетов

В последнее время на языковой почве в Украине произошло немало конфликтов, которые дошли даже до уровня супермакетов.

Так, на днях СМИ распространили видео скандала в киевском торговом центре "Караван". Конфликт возник из-за того, что кассир и администратор категорически отказались обслуживать клиента на украинском языке.

На видео видно, что кассир не перешел на украинский язык по просьбе клиента и позвал администратора, которая поддержала его позицию. Администратор пояснила, что понимает, что живет в Украине. При этом в ходе беседы она без проблем перешла на украинский язык. "Но если я ходила в русскую школу, училась по-русски… Я не понимаю. Человек может общаться, он общается… Если мне директор скажет говорить на украинском языке, я буду говорить на украинском языке", – заявила администратор.

Это уже не первый подобный инцидент. Перед этим в начале января писательница и общественный деятель Лариса Ницой устроила скандал с кассиром в киевском магазине Watsons из-за того, что ее не обслужили на украинском языке. Об инциденте она рассказала в своем Facebook.

По ее словам, перед ней сидела продавщица-стажер, у которой она четыре раза потребовала перейти на государственный язык обслуживания, однако кассир все равно говорила по-русски. В ответ Ницой швырнула сдачу от покупок в продавщицу. "Возьмите сдачу, – кладет на прилавок… Я сгребаю сдачу и швыряю в продавщицу. – Женщина, что Вы делаете?! – взвизгивает ученица. – Это Я что делаю?! – не выдерживаю я и гаркаю на весь магазин. Мигалки с сиреной включаются на всю мощность. – Я Вас вежливо попросила обслужить меня на русском языке! Попросила четыре раза! Я попросила ласково! Я попросила нежно! Я попросила вежливо! Настолько вежливо, что очередь даже не догадалась, что мне что-то не нравится! Вы же не просто не отреагировали на мою просьбу! Вы пристраивали нагло свое!" – рассказала Ницой.

Такое поведение Ницой жестко раскритиковали пользователи сети. "Не буду писать о своих чувствах, не буду напоминать, что большинство защитников Донецкого аэропорта и убитых под Иловайском были русскоязычными…Честно говоря, я не верю, что эта писательница – вообще женщина", — прокомментировала инцидент журналистка Наталья Влащенко в своем Facebook.

Ее пост собрал более 3 тысяч лайков и более 300 комментариев. Многие комментаторы соглашались с Натальей, отметив, что это "лжепатриотизм" так агресивно относиться к русскоязычным гражданам.

Ранее Ницой требовала закрасить русскоязычные надписи к детским картинам, которыми художник-волонтер Светлана Рудикова украсила стены "Охматдета".

Язык раздора

Языковая тема остается крайне болезненной в Украине. Почти все попытки официально определить статус русского и украинского языков заканчивались в Раде лишь драками и скандалами.

Впрочем, если обратиться к букве закона, то статья 10 Конституции ясно гласит, что единственным государственным языком в стране является украинский язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

Соответственно органы власти и госструктуры обязаны знать и разговаривать на украинском языке. Правда, высшие чиновники и депутаты этим правилом часто сами пренебрегают.

При этом "государство гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины".

Закрепленного на закононодательном уровне положения, согласно которому, скажем, в магазине должны обслуживать исключительно на украинском языке, нет.

Кроме того, в Украине еще остается в силе скандальный языковой закон "Кивалова-Колесниченко", в котором говорится, что "каждый имеет право свободно определять язык, который считает родным, и выбирать язык общения, а также признавать себя двуязычным или многоязычным и изменять свои языковые предпочтения".

Курс на тотальную украинизацию

Следует отметить, что украинские власти с осени 2016 года взяли курс на повальную украинизацию двуязычного общества, под которую уже попали педагоги, работники транспортной сферы, а также медийщики.

Так, в октябре 2016 года украинских педагогов обязали общаться в течение дня только на украинском языке. "В рабочее время в учебных заведениях с обучением на украинском языке научно-педагогическими, педагогическими работниками и другим персоналом используется украинский язык, а в учебных заведениях с обучением на языках национальных меньшинств наряду с украинским языком – также язык, на котором осуществляется учебно-воспитательный процесс в этом заведении", – говорилось в письме министра Лилии Гриневич от 7 октября.

Также Мининфраструктуры Украины поручило во всех аэропортах страны, в объявлениях, на табло железнодорожных вокзалов, и в проездных билетах, использовать только украинский и английский языки.

Как сообщал министр инфраструктуры Владимир Омелян, к декабрю 2016 года с украинских вокзалов исчезнет вся информация на русском языке.

"Никакого русского языка не должно быть. Это не только вопрос употребления государственного языка — это вопрос самоуважения, в первую очередь. Так же и работники аэропортов при общении с пассажирами должны пользоваться украинским или английским языками", — заявлял Омелян.

Однако далеко не все украинцы положительно восприняли такую политику. Так, в конце октября 2016 года жители Днепра и Ужгорода поддержали петицию о защите языков этнических групп, в том числе русского.

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В петиции днепровцев, в частности, отмечалось: "Сейчас языковая политика украинской власти имеет вектор развития, обратный от шагов, предпринимаемых мировым сообществом. В то время как большинство европейских стран заботится о сохранении языков, людей, проживающих на их территориях, Украина, наоборот, вместо того, чтобы ратифицировать Европейскую хартию региональных языков и выполнять ее положения, идет в разрез с общемировой практикой".

В свою очередь городской голова Ужгорода Богдан Андреев заявил, что горсовет будет вести систематическую работу, направленную на развитие и поддержку русского языка.