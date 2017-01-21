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    Жебривский: ГПСУ должна быть готова к закрытию границы с РФ в любое время

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    (обновлено: )774010
    Как заявил руководитель Донецкой ОГА Павел Жебривский, Госпогранслужба обязана разработать механизмы быстрого и эффективного перекрытия границы вне зависимости, когда это будет.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Украинские пограничники должны быть готовыми к тому, чтобы взять под контроль участок границы с РФ, временно подконтрольный ополченцам, независимо от того, когда появится такая возможность. Об этом в эфире "112 Украина" заявил руководитель Донецкой ОГА Павел Жебривский.

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    "На самом деле Госпогранслужба обязана разработать механизмы быстрого и эффективного перекрытия границы. Вне зависимости, когда это будет – через день, через год", — считает он.

    Чиновник поддержал слова главы МВД Арсена Авакова о необходимости быть готовыми к такому развитию событий. "В принципе то, что ГПСУ должна быть готова в любой момент и время перекрыть в достаточно быстром темпе границу, — абсолютно министр прав", — сказал Жебривский.

    Ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что четкая и жесткая блокада ЛНР и ДНР невозможна, пока открыта граница с РФ.

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