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У ДТЭК Ахметова будут проблемы из-за вмешательства в политику - Жебривский

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Павел Жебривский призвал Рината Ахметова задуматься и обратить внимание на беседы, которые с ним ранее проводились, о том, что политика должна идти отдельно от бизнеса.
Павел Жебривский. Архивное фото
Украинское фото

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. У сотрудников компании ДТЭК, которая входит в СКМ бизнесмена Рината Ахметова, могут возникнуть проблемы в связи с вмешательством в политические процессы в Донецкой области, сообщил глава региональной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Андрей Миселюк
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"Я предупреждал собственников ДТЭК – занимайтесь хозяйственной деятельностью, не лезьте в политику. К сожалению, есть один из представителей ДТЭК, которая почему-то решила, что под ДТЭК будет сформирована большая Добропольская громада. Не допущу этого всего. Будет то, что на пользу людям — приближение административных услуг. Обращаюсь к господину Тищенко и главному акционеру – если их сотрудница будет вмешиваться в политику, они будут иметь большие проблемы", — цитирует Жебривского издание "Остров".

Он уточнил, что ДТЭК с мэром Доброполья Андреем Аксеновым агитируют людей за создание объединенной территориальной громады с административным центром в городе.

"Будут иметь проблемы и Аксенов, и ДТЭК. Я очень прошу акционера задуматься и обратить внимание на тот разговор, который неоднократно с ним имели: бизнес-отдельно, политика – отдельно", — резюмировал губернатор.

Напомним, Ахметов в 2016 году снова стал богатейшим украинцем.

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