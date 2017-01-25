Шойгу заявил об усилении войск в Южном округе из-за ситуации в Донбассе

КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина. Минобороны РФ продолжит укреплять войска в Южном военном округе из-за ситуации на юге-востоке Украины и угроз мирового терроризма, заявил глава российского оборонного ведомства генерал-армии Сергей Шойгу.

По его словам, военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной.

"Негативное влияние на нее оказывает, прежде всего, ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", — отметил Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

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В этих условиях, по его заявлению, "необходимо продолжить работу: по совершенствованию боевого состава войск округа; набору военнослужащих по контракту; оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники; а также развитию военной инфраструктуры".

По сведениям российского министра, за прошлый год "боевые возможности округа увеличились на 10%". Продолжается набор контрактников, поступают новые вооружения, улучшается военная инфраструктура.

Как сообщалось, трибунал Суда ЕС – первая инстанция суда – счел доказанными заявления Евросоюза, ссылавшегося на американских военных и статьи в СМИ, о поставках Россией оружия ополченцам на востоке Украины. Об этом говорится в тексте решения Трибунала по делу российского концерна НПО "Алмаз-Антей".