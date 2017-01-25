наверх
25.01.201714:02
Курсы валют НБУ
  • EUR29.27- 0.02
  • USD27.23- 0.10
Рубрики
Ещё
    Россия

    Шойгу заявил об усилении войск в Южном округе из-за ситуации в Донбассе

    (обновлено: )40041
    По словам министра обороны России Сергея Шойгу, "военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной".
    Сергей Шойгу. Архивное фото
    RIA News Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина. Минобороны РФ продолжит укреплять войска в Южном военном округе из-за ситуации на юге-востоке Украины и угроз мирового терроризма, заявил глава российского оборонного ведомства генерал-армии Сергей Шойгу.

    На месте строительства проекта Стена
    Роман Синицын: Facebook
    Мифическая "Стена" Яценюка. Что построили за два года

    По его словам, военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной.

    "Негативное влияние на нее оказывает, прежде всего, ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", — отметил Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

    Читайте также: Без НАТО и без ЕС. Украина должна спасти себя сама, иначе распад — Моро

    В этих условиях, по его заявлению, "необходимо продолжить работу: по совершенствованию боевого состава войск округа; набору военнослужащих по контракту; оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники; а также развитию военной инфраструктуры".

    По сведениям российского министра, за прошлый год "боевые возможности округа увеличились на 10%". Продолжается набор контрактников, поступают новые вооружения, улучшается военная инфраструктура.

    Как сообщалось, трибунал Суда ЕС – первая инстанция суда – счел доказанными заявления Евросоюза, ссылавшегося на американских военных и статьи в СМИ, о поставках Россией оружия ополченцам на востоке Украины. Об этом говорится в тексте решения Трибунала по делу российского концерна НПО "Алмаз-Антей".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Мусор во Львове
    С душком. Львов утопает в мусоре
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев
    Эмигрант на стройплощадке
    Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине
    Александр Клименко. Архивное фото
    Неугодные СМИ. Власть против медиа