Суд ЕС счел доказанными заявления о поставках РФ оружия в Донбасс

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Трибунал Суда ЕС – первая инстанция суда – счел доказанными заявления Евросоюза, ссылавшегося на американских военных и статьи в СМИ, о поставках Россией оружия ополченцам на востоке Украины, говорится в тексте решения Трибунала по делу российского концерна НПО "Алмаз-Антей".

В среду Трибунал Суда ЕС подтвердил заморозку активов "Алмаз-Антея" в ЕС с марта 2015 по сентябрь 2016 года.

"Документы, представленные Советом, достаточным образом свидетельствуют о том, что Российская Федерация действительно поставляла оружие сепаратистам на востоке Украины", — заявляет Трибунал.

В решении отмечается, что "это следует, в частности, из заявления командующего силами США в Европе, главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, сделанного на пресс-конференции 30 июня 2014 года о том, что несколько видов тяжелых вооружений пересекли границу между Россией и Украиной и были использованы на западной стороне от этой границы".

"Из представленных Советом документов следует, что (ЗРПК – ред.) "Панцырь-С1" / SA-22 Greyhound (по классификации НАТО – Ред.), одна из наиболее современных зенитных систем, была замечена в Донецкой области Украины и была использована сепаратистами", — говорится в решении. Суд вновь ссылается на объяснения Совета ЕС, отмечая, что "поскольку эта зенитная система была заказана и экспортировалась Россией только в Иорданию, Сирию и ОАЭ, вполне вероятно, что та (ЗПРК), которая была замечена на востоке Украины, прибыла из России".

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН

Трибунал напомнил, что Совет ЕС в доказательство своих заявлений об использовании ополченцами поставленных Россией вооружений для уничтожения самолетов привел статьи в СМИ. "Из правовой практики следует, что статьи в СМИ могут использоваться для подтверждения некоторых фактов, таких как использование сепаратистами на востоке Украины поставленных Россией вооружений, в частности, для уничтожения самолетов, когда они основываются на нескольких различных источниках и являются достаточно конкретными, точными и описанные в них факты сходятся", — говорится в тексте решения.

Киев и ряд стран Запада обвинили РФ во вмешательстве в конфликт и "военной агрессии". Москва неоднократно заявляла, что абсолютно непричастна к событиям в Донбассе, не поставляет самопровозглашенным ЛНР и ДНР военной техники и боеприпасов и не является стороной внутриукраинского конфликта.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.