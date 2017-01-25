Трибунал суда ЕС объявит решение о законности санкций против "Алмаз-Антей"

КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. Трибунал суда ЕС – первая инстанция суда – в среду объявит решение о законности санкций Евросоюза против российского концерна НПО "Алмаз-Антей", активы которого в ЕС заморожены с июля 2014 года.

Это будет первое решение по иску российского юридического лица, подпавшего под европейские санкции в связи с ситуацией вокруг Украины. Оно будет вынесено по одному из двух исковых заявлений "Алмаз-Антея" и определит законность индивидуальных санкций, действующих против российского предприятия с 30 июля 2014 года.

Как сообщил РИА Новости источник в суде ЕС, вердикт суда будет касаться решений, действовавших вплоть до даты слушаний по этому делу – 13 сентября 2016 года. Два дня спустя – 15 сентября 2016 года – Совет ЕС продлил ограничительные меры против граждан и юридических лиц РФ и Украины еще на полгода, однако исход судебного разбирательства будет косвенно влиять и на действие этого решения, поскольку Совет ЕС будет вынужден учесть позицию суда.

"Алмаз-Антей" подал в суд ЕС два иска против разных решений Совета ЕС, заявления были зарегистрированы 19 мая и 1 сентября 2015 года. Против предприятия действуют два вида санкций ЕС: индивидуальные и секторальные.

Впервые ограничительные меры против "Алмаз-Антея" были введены 30 июля 2014 года, когда он при очередном расширении списка оказался под санкциями, направленным, как утверждает Евросоюз, "против действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". Фигурантам этого списка запрещен въезд в ЕС, а их активы в Евросоюзе заморожены.

В сентябре 2014 года "Алмаз-Антей" оказался и под секторальными санкциями, введенными месяцем ранее в связи с приписываемыми России действиями по дестабилизации Украины. Европейским компаниям было запрещено поставлять продукцию двойного назначения девяти российским предприятиям, в число которых вошел "Алмаз-Антей".

Решения Трибунала суда ЕС подлежит обжалованию в течение двух месяцев в суде на основании юридических аргументов. Суд, в свою очередь, может в случае апелляции принять решение по делу самостоятельно или вернуть дело на повторное рассмотрение Трибуналом.