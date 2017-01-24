Красный Крест присоединится к идентификации тел погибших в Донбассе

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Международный комитет Красного Креста (МККК) в Украине готов присоединиться к процессу идентификации тел погибших военнослужащих в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Украины.

По данным министерства, в центре обеспечения миротворческой деятельности и реализации международных договоров Вооруженных сил Украины по инициативе управления гражданско-военного сотрудничества прошло межведомственное совещание по вопросам привлечения делегации МККК в Украине к идентификации тел погибших военных и информационно-психологическому сопровождению семей, чьи родственники погибли в Донбассе.

"Представители делегации Международного комитета Красного Креста в Украине заявили о готовности присоединиться к процессу идентификации тел (останков) погибших военнослужащих и информационно-психологического сопровождения семей, родственники которых погибли в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, в формате, который будет обсужден и принят представителями ведомств, задействованных в данном процессе", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН



В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.