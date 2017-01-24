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    ОБСЕ: в Донбассе установят новые камеры для фиксации нарушений режима тишины

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    В ОБСЕ сообщили, что уже работает видеокамера в Станице Луганской, которая фиксирует входящие и исходящие выстрелы на стороне ЛНР. СММ планирует расширить эти технологии на обеих сторонах линии соприкосновения.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. СММ ОБСЕ увеличит количество камер, фиксирующих нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

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    "У нас уже есть установленная видеокамера в Станице Луганской, которая фиксирует входящие и исходящие выстрелы на стороне так называемой ЛНР. СММ планирует расширить эти технологии на обеих сторонах линии соприкосновения", — заявил Хуг.

    Он рассказал, что камеры могут появиться именно в тех местах, куда стороны ограничивают доступ наблюдателей миссии.

    "Конкретно в тех местах, где представители ЛНР и Украины не дают допуск наблюдателям СММ", — уточнил Хуг.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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