В ходе конфликта в Донбассе погибли почти 70 детей - Геращенко

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. За время конфликта в Донбассе погибли по меньшей мере 68 детей, 186 были ранены, сообщила представитель Киева в гуманитарной подгруппе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"От конфликта в Донбассе страдает по меньшей мере 1 миллион 700 тысяч детей по обе стороны линии соприкосновения. За время военной агрессии по меньшей мере 68 детей погибли, ранены 186, очевидно, что эти цифры неполные и неточные, потому что мы не имеем полной информации о судьбах детей на оккупированных территориях", — написала Геращенко на своей странице в Facebook во вторник.

По ее словам, из-за военных действий 1937 детей остались сиротами, и эта цифра растет, так как "режим тишины ежедневно нарушается".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.