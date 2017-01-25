Без НАТО и без ЕС. Украина должна спасти себя сама, иначе распад - Моро

РИА Новости Украина

Для Киева членство в НАТО остается, по словам президента Петра Порошенко, "стратегической целью". Однако, несмотря на уровень сотрудничества, который он называет "беспрецедентным", со странами-членами Альянса, Украину в НАТО не принимают.

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Чем объясняется эта чрезмерная осторожность НАТО в отношении возможного членства Украины и как разделилось мнение по этому вопросу внутри организации?

Sputnik задал этот вопрос Ксавье Моро (Xavier Moreau), специалисту по Украине, основателю портала, посвященного геостратегическому анализу "Stratpol".

— Мнения (внутри НАТО по вопросу присоединения Украины – Ред.) разделились уже очень давно. Мы, в частности, отлично помним, что об этом уже шла речь в 2004 году, в момент первой оранжевой революции: Германия и Франция не хотели Украины в НАТО и сегодня дела обстоят по-прежнему. Это еще одна ложь Майдана, потому что никогда не стоял вопрос о членстве Украины ни в Европейском союзе, ни в НАТО.

Очевидно, что (из-за Донбасса — Ред.) никто и никогда не примет Украину в НАТО. Именно об этом и говорит первый украинский президент Леонид Кравчук: сегодня было бы лучше отказаться от Крыма и от части Донбасса, принадлежащей ДНР и ЛНР, потому что это позволит Украине войти в НАТО. Вы понимаете, что пока есть территориальный спор, нельзя стать частью альянса – когда вы присоединяетесь к альянсу, у вас должна быть четко обозначенная территория. В точности такая же проблема у Грузии: единственный для нее способ присоединиться к НАТО это отказаться раз и навсегда от Абхазии и Южной Осетии. У Украины на сегодняшний день есть максимум того, чего она смогла добиться, то есть военная помощь от членов НАТО, в первую очередь от США и Канады, а еще, к сожалению, от Франции, Германии и Польши. Это все, что у Украины будет, и в любом случае сегодня никто больше не хочет платить, особенно чтобы оплачивать войну в Украине.

Может сложиться впечатление, в конечном итоге, что Украина все больше и больше между двух стульев: она отдалилась от России, но ЕС и НАТО не хотят на самом деле протянуть ей руку. Роль Украины – выбирать между Востоком и Западом и служить своего рода предохранителем или же она может стать связующим звеном между Западной и Восточной Европой?

— Думаю, что сегодня Украина не способна ничем стать. Главная задача Украины — это спасти саму себя как государство, что отнюдь не гарантировано. Сегодня распад Украины на три части (центральная Украина, Западная Украина и так называемая Новороссия, то есть территория от Одессы до Харькова) представляется достаточно возможным, так что главной заботой Украины должно быть спасение того, что можно еще спасти, а это не будет делаться в рамках военного альянса с кем бы то ни было. Сегодня Украина — это не мост, это своеобразная зона внезакония, слабое место Европы, которое всем создает проблемы и от которого все хотели бы избавиться.