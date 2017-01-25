Киев продолжает устраивать вооруженные провокации в Донбассе - Лавров

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Киев продолжает устраивать вооруженные провокации на линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По-прежнему тревожит ситуация на востоке Украины. Основное препятствие на пути преодоления внутриукраинского кризиса — упорное нежелание киевских властей выполнять взятые на себя в Минске почти два года назад обязательства. Более того, Киев продолжает устраивать вооруженные провокации на линии соприкосновения, не прекращает воинственную реваншистскую риторику", — сказал он, выступая на правительственном часе в Государственной думе РФ.

Лавров добавил, что "контакты с зарубежными партнерами, в том числе в "нормандской четверке" (Украина, РФ, Франция и Германия) и с США, показывают, что общее понимание безальтернативности реализации минских соглашений во всей их совокупности сохраняется".

"Разумеется, добиться этого невозможно без прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, как это и закреплено в резолюции СБ ООН 2202", — добавил министр.

Россия пока не видит у Киева признаков договороспособности, заявил глава МИД РФ.

"Я считаю, что пока мы не видим признаков договороспособности руководства Украины. Последний пример — буквально на днях президент (Петр) Порошенко заявил, что ни единого шага по выполнению политических аспектов минских договоренностей Киев не сделает, пока не будут обеспечены полностью его требования в сфере безопасности вплоть до взятия под полный контроль всех участков российско-украинской границы", — сказал он.

Лавров подчеркнул, что это заявление было сделано публично. "Это говорит президент, который подписал минские договоренности, в которых черным по белому сказано: контроль над границей будет полностью восстановлен, когда все политические обязательства Киева будут выполнены, включая проведение амнистии, выборов при обеспечении особого статуса Донецка и Луганска и при закреплении этого статус в конституции на постоянной основе", — добавил министр.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.