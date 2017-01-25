В Минюсте назвали победой решение суда ЕС о поставках РФ оружия в Донбасс

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Решение Трибунала Суда ЕС о правомерности санкций в отношении российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" является очередной победой в деле доказательства ответственности России за вооруженный конфликт в Донбассе и продления антироссийских ограничительных мер, заявил заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов.

В среду Трибунал Суда ЕС – первая инстанция суда – счел доказанными заявления Евросоюза, ссылавшегося на американских военных и статьи в СМИ, о поставках Россией оружия ополченцам на востоке Украины.

"Суд ЕС признал, что Россия поставляет тяжелое вооружение сепаратистам на Донбассе. Российский концерн "Алмаз-Антей" решил обжаловать санкции, которые на него наложил ЕС. Ну что же, они получили решение, которым санкции подтверждены, а в дополнение подтверждено, что Россия материально поддерживает сепаратистов, в том числе и оружием производства "Алмаз-Антей", — написал Петухов на своей странице в Facebook.

"Еще одна победа в деле доказательства ответственности России за вооруженный конфликт на Донбассе и продолжения санкций", — добавил замминистра.

Киев и ряд стран Запада обвинили РФ во вмешательстве в конфликт и "военной агрессии". Москва неоднократно заявляла, что абсолютно непричастна к событиям в Донбассе, не поставляет самопровозглашенным ЛНР и ДНР военной техники и боеприпасов и не является стороной внутриукраинского конфликта.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.