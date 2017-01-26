Блокада Донбасса: Семенченко заявил о стрельбе возле блокпоста

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. На место блокирования железнодорожного движения в направлении самопровозглашенных ДЛНР прибыло все начальство Луганской области, сообщил народный депутат ("Самопомич") Семен Семенченко.

Накануне вечером группа лиц, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск – Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДЛНР.

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"Ночь прошла спокойно. Пара автоматных очередей в лесопосадке "на испуг" всерьез не воспринимается. Представители почти всех военных частей, находящихся рядом, отзвонили и выразили ветеранам свою поддержку. Генералы и "начальство на горе" матерятся и топают ногами. В 10-00 сюда съезжается все начальство Луганской области. Оказывается, оно есть! Наверняка будут требовать от ветеранов отдать грузовые перевозки под "эффективный контроль" РФ. Это теперь так называется? Что ребятам им ответить?" — написал Семенченко на своей странице в Facebook.

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В конце декабря прошлого года бойцы добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которая, по их словам, будет длиться, пока не освободят всех пленных в Донбассе, однако эти намерения так и не были реализованы. Замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука тогда заявлял, что решение о блокаде не было согласовано с украинскими властями и, в случае активных действий организаторов акции, "они получат соответствующую оценку правоохранителей". В свою очередь глава Минэкономики Степан Кубив заявлял, что торговая блокада неподконтрольных Киеву районов Донбасса навредит местным жителям, которые живут в очень тяжелых условиях. Кроме того, Киев получает из неподконтрольных территорий уголь дефицитной марки для обеспечения работы энергосистемы.