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    Общество

    Блокада Донбасса: Семенченко заявил о стрельбе возле блокпоста

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    Донбасс: блокада и пиар (174)

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    Вечером в среду группа лиц, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала движение по грузовой железнодорожной линии Луганск - Лисичанск – Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
    Блокирование ж/д сообщения в Луганской области
    Facebook Семена Семенченко

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. На место блокирования железнодорожного движения в направлении самопровозглашенных ДЛНР прибыло все начальство Луганской области, сообщил народный депутат ("Самопомич") Семен Семенченко.

    Батальон Донбасс. Архивное фото
    Страница Национальной гвардии Украины в Facebook
    "Донбасс" блокирует Донбасс: мелкая провокация или заговор обреченных?

    Накануне вечером группа лиц, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск – Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДЛНР.

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    "Ночь прошла спокойно. Пара автоматных очередей в лесопосадке а испуг" всерьез не воспринимается. Представители почти всех военных частей, находящихся рядом, отзвонили и выразили ветеранам свою поддержку. Генералы и "начальство на горе" матерятся и топают ногами. В 10-00 сюда съезжается все начальство Луганской области. Оказывается, оно есть! Наверняка будут требовать от ветеранов отдать грузовые перевозки под "эффективный контроль" РФ. Это теперь так называется? Что ребятам им ответить?" — написал Семенченко на своей странице в Facebook.

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    В конце декабря прошлого года бойцы добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которая, по их словам, будет длиться, пока не освободят всех пленных в Донбассе, однако эти намерения так и не были реализованы. Замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука тогда заявлял, что решение о блокаде не было согласовано с украинскими властями и, в случае активных действий организаторов акции, "они получат соответствующую оценку правоохранителей". В свою очередь глава Минэкономики Степан Кубив заявлял, что торговая блокада неподконтрольных Киеву районов Донбасса навредит местным жителям, которые живут в очень тяжелых условиях. Кроме того, Киев получает из неподконтрольных территорий уголь дефицитной марки для обеспечения работы энергосистемы.

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