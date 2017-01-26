наверх
26.01.201715:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23- 0.04
  • USD27.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Железнодорожная блокада Донбасса

    Тема:

    Донбасс: блокада и пиар (177)

    19711
    Блокирование движение грузовых поездов в направлении ЛНР
    Блокирование поездов в Луганской области
    Блокирование поездов в Луганской области
    Блокирование ж/д сообщения в Луганской области
    Попытка прорыва блокады
    Блокирование движение грузовых поездов в направлении ЛНР
    Блокирование движение грузовых поездов в направлении ЛНР
    Блокирование движение грузовых поездов в направлении ЛНР
    Блокирование движение грузовых поездов в направлении ЛНР
    Facebook Семена Семенченко
    Блокирование поездов в Луганской области
    Блокирование поездов в Луганской области
    Facebook Тараса Пастуха
    Блокирование поездов в Луганской области
    Блокирование поездов в Луганской области
    Facebook Семена Семенченко
    Блокирование ж/д сообщения в Луганской области
    Блокирование ж/д сообщения в Луганской области
    Facebook Семена Семенченко
    Попытка прорыва блокады
    Попытка прорыва блокады
    Скриншот видео
    Блокирование движение грузовых поездов в направлении ЛНР
    Блокирование движение грузовых поездов в направлении ЛНР
    Facebook Семена Семенченко
    Блокирование движение грузовых поездов в направлении ЛНР
    Блокирование движение грузовых поездов в направлении ЛНР
    Facebook Семена Семенченко

    Рекомендуем

    Празднование Дня республики в ИндииИндия. Грандиозный парад в честь Дня республики13:40 26.01.2017
    Улица Святого Франциска, Ассизи, Италия. Фото с дронаСамые зрелищные фотографии 2016 года, сделанные дронами11:37 26.01.2017
    НАБУ сообщило о подозрении задержанному руководителю ОГХКЗадержание руководителя ОГХК05:44 26.01.2017
    Грустная Мелания Трамп стала мемомГрустная Мелания Трамп стала интернет-мемом01:45 26.01.2017
    Снег в СахареСнегопад в пустыне Сахара23:44 25.01.2017
    Вандалы под Киевом осквернили польское военное кладбищеОсквернение могил. Вандализм на польском военном кладбище в Киеве18:38 25.01.2017
    Мусор на улицах ЛьвоваФотоитоги 25 января: мусор во Львове, осквернение польского кладбища, протесты в США16:57 25.01.2017
    Языковой патруль. ФотожабыСоцсети взорвали фотожабы на "языковой" патруль14:36 25.01.2017
    Артист Театра на Таганке Владимир ВысоцкийВладимир Высоцкий в театре, кино и жизни13:17 25.01.2017
    Все фотоленты
    Блокирование движение грузовых поездов в направлении ЛНР

    Прокуратура Луганской области Украины открыла уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги в регионе, сообщила в четверг пресс-секретарь ведомства Анна Зыкова.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Конфликт в Кабмине, миллионы Ляшко, резолюция ПАСЕ. Мнение Золотарева

    В среду, 25 января, бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДЛНР. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов.

    Читайте также — Кравчук: Россия планирует покорить Украину? Это безумие

    "Ведомости по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией часть первая статьи 279 Уголовного кодекса Украины – это блокирование транспортных коммуникаций путем организации препятствий, что нарушило нормальное движение транспорта", — сказала пресс-секретарь.

    В конце декабря прошлого года бойцы добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которая, по их словам, будет длиться, пока не освободят всех пленных в Донбассе, однако эти намерения так и не были реализованы. Замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука тогда заявлял, что решение о блокаде не было согласовано с украинскими властями и, в случае активных действий организаторов акции, "они получат соответствующую оценку правоохранителей". В свою очередь глава Минэкономики Степан Кубив заявлял, что торговая блокада неподконтрольных Киеву районов Донбасса навредит местным жителям, которые живут в очень тяжелых условиях. Кроме того, Киев получает из неподконтрольных территорий уголь дефицитной марки для обеспечения работы энергосистемы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки