Железнодорожная блокада Донбасса

Прокуратура Луганской области Украины открыла уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги в регионе, сообщила в четверг пресс-секретарь ведомства Анна Зыкова.

В среду, 25 января, бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДЛНР. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов.

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"Ведомости по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией часть первая статьи 279 Уголовного кодекса Украины – это блокирование транспортных коммуникаций путем организации препятствий, что нарушило нормальное движение транспорта", — сказала пресс-секретарь.

В конце декабря прошлого года бойцы добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которая, по их словам, будет длиться, пока не освободят всех пленных в Донбассе, однако эти намерения так и не были реализованы. Замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука тогда заявлял, что решение о блокаде не было согласовано с украинскими властями и, в случае активных действий организаторов акции, "они получат соответствующую оценку правоохранителей". В свою очередь глава Минэкономики Степан Кубив заявлял, что торговая блокада неподконтрольных Киеву районов Донбасса навредит местным жителям, которые живут в очень тяжелых условиях. Кроме того, Киев получает из неподконтрольных территорий уголь дефицитной марки для обеспечения работы энергосистемы.