Блокада Донбасса. Кто будет сидеть без электричества?

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

В среду, 25 января, бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДЛНР.

Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов.

Ранее Замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука тогда заявлял, что решение о блокаде не было согласовано с украинскими властями и, в случае активных действий организаторов акции, "они получат соответствующую оценку правоохранителей".

В свою очередь глава Минэкономики Степан Кубив заявлял, что торговая блокада неподконтрольных Киеву районов Донбасса навредит местным жителям, которые живут в очень тяжелых условиях. Кроме того, Киев получает из неподконтрольных территорий уголь дефицитной марки для обеспечения работы энергосистемы.

В свою очередь прокуратура Луганской области Украины открыла уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги в регионе, сообщила в четверг пресс-секретарь ведомства Анна Зыкова.

В случае затягивания блокады, в частности, поставок угля, перебои с электричеством возможны не только в самопровозглашенных республиках, но и на территориях, которые контролирует Киев, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Насколько я понимаю, заблокированы поставки угля на электростанцию, которая находится в городе Счастье. Неизвестно, на сколько хватит запасов угля на станции, вероятно, на 2 недели, а потом без света останется не только город Луганск и часть юга Луганской области, но и северная часть, которая подконтрольна Киеву", - подчеркнул Марунич.

"Северная часть Луганской области большей частью изолирована от объединенной энергетической системы, поэтому другим путем обеспечить энергоснабжение этого района невозможно", — добавил эксперт.

По его мнению, если поставки угля действительно прекратятся, то регионам Украины нужно готовится к веерным отключениям электроэнергии, как это было в конце 2014 года.

"Это пока коснулось только Счастья, но если история с блокадой поставок угля распространится и на саму Украину, тогда здесь начнутся веерные отключения через какое-то время. Будут ограничивать промышленных потребителей и отключать бытовых потребителей в регионах, как это было уже в декабре 2014 года", — сказал Марунич.

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В связи с интенсивными боевыми действиями на Донбассе с середины 2014 года прекратилась отгрузка угля на украинские теплоэлектростанции, и по мере исчерпания запасов по территории Украины начались веерные отключения бытовых потребителей электроэнергии. Украина была вынуждена подписать контракт с российскими производителями и импортировать электричество российского производства, чтобы избежать энергетического коллапса.