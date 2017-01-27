Радикалы лоббируют массовое вооружение населения

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В четверг в Киеве прошла конференция "Оружие — твое право. Защита — твоя обязанность", посвященная вопросу законодательного закрепления права граждан на вооруженное самозащиту. Инициатором ее стало недавно созданное экс-командиром полка "Азов" Андреем Билецким ООО "Национальный корпус". Приняли участие в мероприятии и другие общественные организации радикального направления и представители стрелковых клубов. По сути, речь шла о том, что в Украине пришло время, когда необходимо принять закон, разрешающий населению вооружиться огнестрельным оружием, в том числе короткоствольным.

Власть против вооружения

Около двухсот представителей разных организаций и течений прибыли в Украинский дом на конференцию. Большинство из присутствующих пришли на мероприятие в военной форме. Часть присутствующих не скрывали своей принадлежности к ультраправому движению, о чем свидетельствовали соответствующие надписи и картинки на футболках.

Как отметил глава наблюдательного совета Украинской Ассоциации владельцев оружия Григорий Учайкин, в течение 25 лет независимости был подан уже 21 проект Закона "О гражданской оружие и боеприпасов". И это при том, что обращение с требованием законодательно утвердить право граждан на защиту инициированное Украинской ассоциацией владельцев оружия за считанные дни набрало необходимых 25 тысяч подписей, а потом еще 15 тысяч.

В петиции предлагалось дополнить статью 27 Конституции Украины разрешением для каждого гражданина Украины на владение огнестрельным оружием "для защиты своей жизни и здоровья, жилья и собственности, жизни и здоровья других людей, конституционных прав и свобод в случае узурпации власти, посягательств на конституционный строй, суверенитет и целостность Украины". Второе указанное в петиции требование — немедленно принять закон о гражданском оружии и боеприпасах №1135-1, который, согласно пояснительной записке, должен снизить уровень преступности в стране в целом и позволит сократить количество тяжких преступлений и преступлений против частной собственности.

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"Общество созрело, но, увы, есть полное несоответствие того, что хочет общество и то, что хочет государство. Этот важный закон тормозят, хотя он может помочь, так как правоохранительная системе бездействует", — сказал Учайкин.

Общество созрело и требует оружие

В то же время, как отметил социолог, руководитель Исследовательского Центра "SPHERA" Александр Шульга, в Украине не проводятся исследования по которым можно было судить, насколько общество готово к приобретению огнестрельного оружия для самозащиты. Проведенные ранее исследования касались свободного оборота оружия, которое граждане не поддерживали. И это понятно, потому что в их понимании оружие мог приобрести кто угодно и где угодно без ограничений.

"Несколько недель назад проводилось исследование, где один из вопросов было использование в качестве самозащиты огнестрельного короткоствольного оружия. Женщины и пенсионеры ответили, что против его использования. А вот мужчины старше 25 лет, выступили "за". Но это и понятно, так как на мужчин возложена функция охраны семьи и дома", — резюмировал социолог.

По мнению спикеров, наша власть не представляет интересы значительной части населения Украины. Неотложные нужды населения игнорируются, а в Украине до сих пор нет ни одного закона, который нормировал бы хранение и использование огнестрельного оружия.

"В конце концов, некорректно употреблять термины "легальное" и "нелегальное" оружие, ведь при отсутствии соответствующего закона не "легального" оружия просто не существует — существует только "учтенное" и "не учтенное". А значит, осуждение граждан по ст. 263 УК Украины тоже неправомерно — поскольку нет закона, который бы был нарушен, то и отсутствует объективная сторона состава преступления вообще", — считает адвокат Виталий Коломиец.

Отдельным стоит вопрос территориальной обороны в контексте принятия закона об оружии — ведь как готовить людей, способных самостоятельно выступить в защиту своих домов и страны в целом при отсутствии полноценного законодательного урегулирования вопроса оружия?! По законодательству Украины, партизаны "Черного корпуса", который впоследствии превратился в батальон, а затем полк АЗОВ, были преступниками. Их действия противозаконны, хотя они и защищали нашу страну.

В рамках дальнейшей борьбы за конституционное право на самозащиту украинцев, участники конференции решили инициировать ряд обращений в местные советы и заняться массовой пропагандой среди населения, чтобы донести до граждан Украины, что на сегодня их право на самозащиту, которое отобрали еще в советское время, и не желают возвращать действующие чиновники,. При том что общество готово, несмотря на "менталитет" и "они друг друга перестреляют", которые так часто подхватывают противники этого вопроса.