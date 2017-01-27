Раимов: торговая блокада Донбасса - чистый бизнес

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Ветераны АТО заблокировали железнодорожный переезд Луганск-Попасная и требуют прекратить поставлять контрабанду с оккупированных территорий на территорию Украины. В СБУ заявили, что заниматься проблемой перемещения товаров с неподконтрольной территории должна ГФС, а против участников блокирования открыли уголовное дело.

Как относиться к данной инициативе активистов, среди которых — депутаты Верховной Рады, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политтехнолог Дмитрий Раимов.

"Мне кажется в последнее время, что для таких дискуссий надо приглашать не политтехнологов, как я, а обычных ребят-бизнесменов. Потому что все, что сейчас происходит, это обычный, чистый бизнес. Ты блокируешь поставку, создаешь сложность на пути, приезжает кто-то, с тобой договаривается, дает тебе денег немножко, либо процент от оборота, и ты тихо уходишь охранять то, что ты только что блокировал. Каждому понятно, что на этом сейчас не зарабатывают каких-то политических дивидендов — выборов нет", — заявил политтехнолог.

В среду бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной ВСУ территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики. Прокуратура Луганской области Украины возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги.