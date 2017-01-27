Блокада Донбасса, запрет для мэра Перемышля. Мнение Раимова

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Продолжается блокада Донбасса. Ветераны АТО заблокировали железнодорожный переезд Луганск-Попасная и требуют прекратить поставлять контрабанду с оккупированных территорий на территорию Украины.

В СБУ заявили, что заниматься проблемой перемещения товаров с неподконтрольной территории должна ГФС, а против участников этой блокады открыли уголовное дело из-за блокирования железной дороги. Среди участников блокады находятся три народных депутата от "Самопомочи" и нардеп Владимир Парасюк.

Отношения между Киевом и Варшавой зависят от отмены запрета на въезд в Украину для мэра польского города Перемышль Роберта Хомы. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Ян Джеджичак.

Читайте также: Украина — Польша: горячий огонь на фронте дружбы

В конце 2016 года Хому, который должен был прибыть во Львов, не пустили в Украину. В СБУ объяснили, что ему запрещен въезд в страну на пять лет за участие в антиукраинских мероприятиях и разжигание межнациональной розни. Сам мэр польского города обвинения в свой адрес отрицает.

Эти и другие ключевые события четверга, 26 января, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политтехнолог Дмитрий Раимов.

О РЕЗОЛЮЦИИ ПАСЕ ПО УКРАИНЕ

В ПАСЕ приняли резолюцию о функционировании демократических институтов в Украине. Оценки этой резолюции разные. Что это за резолюция? Как вы ее оцениваете, как трактуете?

– Первое, что со стороны внешнеполитической, неголосование всей делегации показывает, что хоть формулировки мы и поменяли, но суть документа осталась той же.

Если мы хоть и меняем историю с российской внешней агрессией, и в принципе с этим соглашаемся, то дискуссия, которая там происходила в кулуарах, и то, что говорят журналисты, по поводу внутреннего конфликта, она продолжается. То есть, пускай ее в документе и поменяют, но отношение евродепутатов к этому вопросу – достаточно неоднозначное.

О чем я говорю? О том, что очень многие европейские политики внешне считают, что в Украине происходит внутренний конфликт. И то, что украинская делегация разделилась во мнениях… точнее, они проголосовали, но кто-то воздержался, показывает, что все-таки эти догадки евродепутатов, убеждения по поводу того, что есть внутренний украинский конфликт, имеет место.

Вторая история: какие цели сейчас и почему эта тема так сильно обсуждается. Провластные партии активно считают, что это достижение украинской стороны, что признана российская агрессия. Опуская много других нюансов, потому что вопрос декоммунизации всплывает, вопрос языковой всплывает, наверное, всплывает вопрос о коррупции… то есть очень много.

Но помимо двух ключевых, это коррупция и выполнение минских соглашений.

– Да, то, о чем не хочется говорить, но власть подает это как большое достижение.

Хочется напомнить, что таких документов много уже было проголосовано, где Россия признавалась стороной конфликта, и в принципе ее присутствие в "нормандской четверке" показывает, что она является стороной конфликта. Также были проголосованы много документов, вплоть до ООН.

Что касается минских соглашений, эту тему сейчас стараются замять все СМИ, которые более-менее лояльны к президенту, потому что там звучала понятная для всех нас фраза, хотя мы очень часто пытаемся ее не озвучивать, о том, что минские договоренности не выполняются с двух сторон. Как с российской стороны, со стороны боевиков, так и с украинской стороны. Только то, что не звучало еще и невозможно положить на текст документа, это вот те формулировки, которые мы убрали, украинская сторона убрала из документа. Это вопрос внутреннего конфликта.

Просто посмотрите, как выглядел документ до момента его голосования. В нашей стране происходит коррупция, в нашей стране предвзятое отношение к СМИ, в нашей стране происходит вопрос языковой, вопрос коррупционный, и у нас еще есть внутренний конфликт. И с этого всего мы убираем только "внутренний конфликт".

Давайте просто станем на место евродепутатов, которые там сидят. Трое моих товарищей – действующие депутаты Европарламента: один от Литвы, второй от Польши, третий от Болгарии. Вот мы время от времени созваниваемся, беседуем и обсуждаем, какая история есть.

И они последнее время очень часто говорят понятную, мне кажется, для всех нас фразу: "почему нас считают за идиотов?". Мы назвали все основные наши проблемы, которые мы хорошо и так знаем, окей, евродепутатам еще раз о себе напомнили. Нюанс российской агрессии? Окей, есть юридический прецедент, может, будут суды, мы будем к ним возвращаться, окей, у нас есть документ уважаемой европейской институции, которая нам это подтверждает. Но, кроме всего, это просто хронология болезни украинской власти.

О ЗАПРЕТЕ МЭРУ ПЕРЕМЫШЛЯ НА ВЪЕЗД В УКРАИНУ

Отношения Варшавы и Киева зависят от отмены запрета на въезд в Украину мэру Перемышля, считает замглавы МИД Польши. Каковы могут быть последствия от такого решения Украины?

– Либо он откажется ехать в Украину и все само собой решиться. Проблема не только в этом мэре, в принципе. История достаточно длинная из-за не очень ответственного отношения политиков к тому, что они говорят и куда они ведут свой народ.

История с партией "Справедливость", так называемая партия Польши, они, когда пришли к власти, заняли достаточно жесткую националистическую риторику. Сейчас многие слышали, что в Польше происходят то забастовки, то иногда выходы на майданы.

Мне иногда даже говорят о том, что пытаются установить палатки. Есть огромнейшее недовольство, это касается и Конституционного суда, и истории с регулированием медиа. Так вот, эта жесткая националистическая история привела к тому, что в Польше воспрянули, и подтверждает ряд польских журналистов, что их поддерживает движение, которое часто воспринимает антиукраинскую риторику, то есть антиукраинская риторика подразумевает большую Польшу, где должен находиться Львов, и тому подобные вещи.

Примерная риторика, как с российской стороны, где должен быть Крым, так, где должен быть Львов. Эти движения поддерживаются и не осуждаются властью, и им дают возможности.

Что делает Украина? Украина делает дипломатические заявления, Украина заявляет свою позицию, что это недопустимо, но у нас тоже происходят интересные инциденты. Вон недавно закончились погромы на польских кладбищах на Западной Украине, и сейчас пишет польская пресса о том, что в Украине участились нападения на польские кладбища или польские захоронения, над которыми просто надругались. Это позиция украинского национализма в ответ на польский национализм. Вот такое получается двусторонне движение, где выход бывает только один, когда обе стороны откажутся от одной позиции.

История историей, но мы живем в современности, сейчас. Давайте не будем позволять, чтобы идолы прошлой жизни управляли нашей жизнью сейчас. Польша была достаточно долгое время одним из самых главных адвокатов Украины. Сейчас она теряет эту роль, жестко относится к Украине. Мы пока им выгодны с точки зрения беженцев, потому что за счет переселенцев с Украины они отказались принимать на себя квоты со стороны Сирии и Африки, и пока они с нами придерживаются нормальных отношений.

Но как только начнет утихать кризис нового большого переселения народов, то есть африканского населения в Европу, Польша будет занимать достаточно жесткую позицию по отношению к Украине, и мы можем потерять добрососедские отношения надолго, причем из-за обычных глупостей, связанных с историческими привидениями.

Читайте также: Ярош против Пинчука. В СБУ явно переусердствовали — Рудяков

Мэру Перемышля запретили въезд, по словам пресс-секретаря СБУ, летом 2016 года.

– Он достаточно давно фигурирует в этих историях, и то, что произошло на митингах, это верх айсберга выскакивает. Меня пугает эта история, потому что она напоминает, если мы вспомним учебники по истории, это 1914 год либо 1936-1938 года, когда набирают огромных оборотов призывы к переделу, пересмотру мирных соглашений, пересмотру территориальных соглашений и прочих историй.

Потому украинской стороне, как бы я не был толерантен к полякам, нужно осознавать, что есть сейчас движение о том, что украинскую территорию надо поменять в границах. Эти движения набирают силу и высказываются достаточно громко. Мы говорим сейчас о западной Украине.

И Украина должна, первое, осуждать, второе – занимать государственную позицию. Не может замминистра иностранных дел говорить, что если вы не пустите мэра нашего города, наши отношения испортятся раз и навсегда. Так перестаньте заявлять о том, что часть наших территорий принадлежит вам и перестаньте это поддерживать.

О БЛОКАДЕ ДОНБАССА

Ветераны АТО устроили блокаду Донбасса и требуют прекратить поставлять контрабанду с оккупированных территорий на территорию Украины. Что вы скажете об этой блокаде? С одной стороны, три депутата от "Самопомочи" и Владимир Парасюк вроде бы как контролируют этот процесс.

— Они уже заявили, что они не контролируют, а их просто пригласили. То есть, ребята, все, что тут происходит, – мы тут ни при чем, мы тут просто мимо стоим.

Правда, уже терпение лопнуло, и это намерение прекратить ввоз контрабанды, неконтролируемый ввоз угля и много-много другого, табака, алкоголя и прочего? Или это политика, политтехнология, попытки вновь торговаться и добиваться своего?

– Мне кажется в последнее время, что для таких дискуссий надо приглашать не политтехнологов, как я, а обычных ребят-бизнесменов.

Потому что все, что сейчас происходит, – это обычный, чистый бизнес. Ты блокируешь поставку, создаешь сложность на пути, приезжает кто-то, с тобой договаривается, дает тебе денег немножко, либо процент от оборота, и ты тихо уходишь охранять то, что ты только что блокировал.

Каждому понятно, что на этом сейчас не зарабатывают каких-то политических дивидендов, выборов нет. Все, кто говорят, что некоторые политики пытаются заработать политические дивиденды, это ложь. Либо только глупые политики сейчас что-то делают, потому что политологическая сентенция называется "желудок вчерашнюю пищу не помнит". И здесь также.

Никто уже не вспомнит, кто, что блокировал. Уже столько этих блокирований было за последних несколько лет, что уже никто не вспомнит, кто куда блокировал.

И Крым блокировали, и въезд в Киев накануне блокировали…

— Попытка создать пробку, чтобы Киев немного пожил спокойно, типа, люди разъехались на работу, а потом уже можно всех остальных пускать. Так и получилось. Это глупая история с этими блокированиями, поэтому все, что сейчас делается, должен обсуждать не политтехнолог, а человек, который придумывает реальные схемы.

Надо сюда приглашать обычного госчиновника, с двадцатилетним опытом, который всю жизнь воровал, он придумывал схемы, он вам лучше любого специалиста по политике расскажет, как эта схема работает.

Но все работает очень просто. Ты создаешь общественное движение, нанимаешь "уважаемых" общественников, занимаешься какой-то публичной картинкой. То есть они сейчас на всех телеканалах, на всех радиостанциях рассказывают о том, что они блокируют для прекрасной жизни, чтобы не шла контрабанда.

Те люди, которые на этом зарабатывают, хотят, чтобы волна внимания к ним пропала, ведь мы помним сентенцию, что деньги любят тишину. Они придут к этим депутатам, скажут: "Сколько?". Назовут какую-то сумму денег, устроит, не устроит, поторгуются и сойдутся. И пропадут эти депутаты вместе с общественным движением.

Я даже готов поспорить сейчас на деньги, о том, что они пропадут в ближайшие две недели. Во-первых, депутаты — не дураки, они так долго там мерзнуть не будут, во-вторых, общественники тоже не дураки, им столько не заплатят.

Но тут ведь ветераны АТО. В их намерениях, их побуждениях…

– Тут все очень понятно. Вот история, как с афганцами. Есть реально ветераны АТО, ребята, которые реально прошли боевое крещение, они занимаются помощью военнопленным, чтобы их оттуда достать, они помогают военным, когда те уже ушли на гражданку, они помогают в госпиталях и т.д.

Конфликт еще идет. Когда конфликт закончится, можно будет говорить, что ассоциации ветеранов АТО будут говорить о реализации этих ребят в мирской жизни.

Но то, что делается под лейблом ветеранов АТО сейчас, не имеет к ним никакого отношения. Мы помним, сколько было ветеранов Афгана, которые выходили на улицу, били себя в грудь и кричали, что они ветераны Афгана. На меня работали ребята, которые когда-то прошли Афган: они никогда ничего не кричали, они молча делали то, что необходимо.

О КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ ГЛАВЫ НАЦПОЛИЦИИ

Консультационная комиссия по отбору главы Нацполиции отобрала 10 кандидатов из 43, которых пригласят на следующий этап конкурса. Но окончательное решение будет принимать глава МВД. Кого же назначат в итоге?

– У вас вчера был Андрей Золотарев, он сказал очень правильную вещь по поводу того, что джентльмены, посмотрите, кто попадет в эту тройку, и если там будут люди Авакова, то все остается по-прежнему, а если людей Авакова не будет, ожидайте, что страна выходит на новый виток.

О чем я говорю сейчас? Если людей Авакова не будет сейчас в полиции, значит, у президента не допускают полностью монополизации за Аваковым всей правоохранительной системы. Если получается, что люди президента, значит, не будет за Аваковым МВД и, значит, мы говорим о досрочных перевыборах, потому что это будет конфронтация между БПП и "Народным фронтом".

Если сейчас зайдут люди Авакова в эту тройку, и будут выбраны из этой тройки, тут же нужно понять законодательную норму, что министр МВД не обязан выбирать именно из этих трех, тогда все остается по-прежнему. Мы не знаем, кто эти люди. Мы знаем, что прошла комиссия, мы знаем, что они все работали в правоохранительной системе.

Каждый из них проработал в правоохранительной системе до Януковича, то есть в системе, которая была прогнившей, коррупционной, которая сажала людей незаконно. И эти люди хотят опять стать главой Нацполиции.

Моя позиция очень проста: с Хатией Деканоидзе не сработало, первый блин комом, наймите специалистов из другой страны, наймите кого-то из британских полицейских.

Опять скажут – "варяги".

— Пускай будут варяги. У нас нет специалистов. Мы все святые до того момента, пока не пришла антикоррупционная прокуратура.

То, что Крищенко и Троян снялись с такой аргументацией…

— Если бы один сильно хотел стать главой Нацполиции, он бы нашел справочку, что он работал в юридической компании где-то младшим консультантом после секретарши и сказал бы, что у него есть эти 20 месяцев.

Второй бы, если бы хотел бы стать главой Нацполиции, сказал бы, что к трагедии в Княжичах он лично никакого отношения не имеет.

Если мы говорим об ответственности, почему она выражается только в форме отказа от принятия в конкурсе на должность?

– Правильно сказал вчера Золотарев: в европейской стране все бы пошли к чертям вместе один за другим. Мы живем в Украине. Мы ее очень любим, но мы привыкли к ее реалиям. Этим джентльменам просто сказали не продвигаться дальше. Почему — непонятно ни для кого.

Будет ложью, если я буду выдумывать, что я знаю. Никто не знает. Знает только ограниченное количество людей, которое принимает эти решения. Мы только можем сделать выводы по тем людям, которые окажутся в этой тройке, и назначит их Аваков или не назначит. Но от этого будет зависеть, будут новые перевыборы или нет.

Нужно понимать, что президент боится монополизации правоохранительной системы за Аваковым, президент опасается, что он контролирует огромное количество силовиков, начиная от внутренних войск, заканчивая полицией. Это реальная силовая структура. Что она может сделать в условиях изменения власти? Это сила, поэтому никто не хочет давать Авакову ее монополизировать.

Ранее историк, политтехнолог Олег Постернак в эфире "ГС" высказал мнение, что, возможно, конфликтные ситуации между Украиной и Польшей инспирированы извне.

Напомним, эксперт-международник Евгений Ярошенко в эфире "ГС" проанализировал резолюцию ПАСЕ по Донбассу, а также заявил, что оппозиция Украины будет использовать ее для политической борьбы.